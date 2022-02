Il Trittico è un potente antidepressivo, anche conosciuto come Trazodone. Ha funzioni ansiolitiche, e va assunto su prescrizione medica. Il principio attivo contenuto è appunto il Trazodone, una sostanza pricoattiva che fa parte delle piperazine.

Poiché il medicinale ha potenti proprietà ipnoinducenti, deve essere assunto rigorosamente sotto stretta sorveglianza medica, e non deve essere assolutamente preso con superficialità.

Il medicinale è sul mercato già da cinquant’anni, ma, ancora oggi, viene prescritto da medici e psicologi per il trattamento di insonnia da ansia, depressione, e disturbi ansiogeni.

Sul foglietto illustrativo vengono riportate dosi e tempi di somministrazione, tuttavia, si tratta di informazioni puramente indicative. La dose corretta e la durata del trattamento è a discrezione del medico curante, o dello psicologo, che valuterà caso per caso il trattamento.

Trittico antidepressivo: come, quando e quanto assumerne

Il trittico è un antidepressivo che deve essere assunto nel caso di ansia, depressione, e insonnia correlata a queste due problematiche.

Può essere prescritto soltanto da un medico o da uno specialista, e deve essere assunto sotto stretta sorveglianza medica. Il trittico, infatti, se assunto in modo sconsiderato, può avere effetti collaterali come ogni medicinale,

Inoltre, ha effetti ipnoinducenti, ovvero possono provocare sonnolenza.

Le dosi consigliate nel foglietto illustrativo sono di circa 75mg o 150mg al giorno da assumere in dose singola. Il medico o lo specialista, ad ogni modo, potrebbero correggere la dose in base al caso specifico. Tuttavia, se si tratta di pazienti anziani, immunodepressi, o con insufficienza epatica, il dosaggio deve essere regolato da un paziente per evitare effetti indesiderati anche gravi.

L’utilizzo del farmaco è altamente sconsigliato nei bambini, e in soggetti al di sotto dei diciotto anni di età.

Trittico antidepressivo: dopo quanto tempo fa effetto

Gli effetti del Trittico Antidepressivo sono diversi caso per caso, e in base al problema da trattare.

Per l’insonnia, per esempio, il tempo di trattamento consigliato è di almeno una settimana, mentre per la depressione è di almeno tre settimane.

Il medico valuterà in base alla gravità del problema la durata del trattamento, e valutandone settimana per settimana i progressi.

Effetti collaterali

Il Trittico antidepressivo deve essere assunto sotto la sorveglianza di un medico perché come tutti i medicinali potrebbe scatenare effetti indesiderati.

Chi è sensibile al principio attivo dovrebbe prestare la massima attenzione, poiché il Trittico potrebbe scatenare reazioni allergiche. Inoltre, potrebbe aumentare la produzione dell’ormone antidiuretico.

Altri effetti collaterali dell’antidepressivo sono aritmie, desideri autolesionistici (con comportamenti suicida), insonnia, incubi, aritmie cardiache, convulsioni, Ipotensione ortostatica o ipertensione, aumento o diminuzione della libido, diminuzione della serotonina, nervosismo, debolezza, sintomi influenzali, cefalea, aumento dell’appetito.

Proprio per questo motivo, è essenziale assumere il farmaco sotto stretta sorveglianza medica.