Il Volga è il maggior fiume europeo, ovvero il più lungo, e si estende per 3531km. Nasce nell’area collinare del Rialto Valdaj, in Russia, alla quota di 228m sul livello del mare. La sua foce è nei pressi del villaggio Volgo – Verchoc’e. Il suo percorso prosegue verso Sudest prendendo poi la direzione nordorientale costeggiando le alture di Mosca.

Lungo il suo percorso bagna differenti città, tra cui Volgograd, Saratov, e Kazan.

Il Volga è, inoltre, un grande produttore di energia elettrica grazie ad una serie di impianti idroelettrici posti lungo il suo corso e i diversi affluenti. Il fiume, inoltre, è un’importante via di comunicazione, sia per il trasporto, sia a livello economico.

Il percorso del maggior fiume europeo

Il Volga scorre interamente in Russia, e nasce nel Rialto del Valdaj a 228 metri sopra il mare. Dopo aver attraversato il rilievo in direzione sud-est, il corso d’acqua si dirige a nord per costeggiare le alture di Mosca.

A questo punto, torna a scendere in direzione sud-est, dove si incontra con due bacini artificiali: quello di Rybinsk, e quello di Gor’kij.

Prosegue quindi in direzione sud-ovest ed entra nella zona della Steppa. Qui, vi sono altri bacini artificiali che ne modificano l’aspetto del fiume per un lungo tratto.

Raggiunta la città di Volgograd, il fiume torna a scendere e poi si sposta verso oriente. Alla fine del suo percorso, entra nella depressione Caspica con un delta lungo circa 160km, con oltre 500 bracci. Qui Si butta nel Mar Caspio, un bacino chiuso che non ha sbocco nell’oceano.

Le città bagnate dal Volga

Il Volga nasce in prossimità del villaggio Volgo- Verchoc’e, e la prima città che incontra nel suo percorso di discesa è Tver. Proseguendo verso nord lungo le alture di Mosca, incontra Yaroslavl, e poi Nizmy Novgorod e Kazan.

Durante il suo percorso di discesa verso a sud, per raggiungere il mar Caspio, bagna le città di Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd, e Astrakhan.

Il Volga non tocca direttamente Mosca, ma la raggiunge comunque grazie al suo affluente Oka.

Il volga: il maggior fiume europeo, e il più importante per la produzione di elettricità

Il Volga, oltre ad essere il maggior fiume europeo per la lunghezza, è il fiume con maggiore portata d’acqua. Grazie a questa caratteristica, lungo il suo percorso sono state costruite numerose dighe, bacini artificiali, e sbarramenti per scopi idroelettrici, e per lo sfruttamento energetico.

I principali bacini sono quelli di Rybinsk, e di Gor’kij; ma altrettanto importanti sono quelli di Niznyj, Novgrod, Samara, e di Volgograd.