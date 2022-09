Essere bambini è una cosa meravigliosa: l’innocenza e la leggerezza che caratterizza questa età permette di prendere tutto più alla leggera, senza sentire il peso dei doveri e delle delusioni sulle spalle. I bambini sono creativi, sanno essere dolci e gentili in ogni situazione, e trovare il buono in ogni cosa. I bambini sono puri e innocenti, e sanno meglio di chiunque altro cosa significa la parola “felicità”. Questi concetti sono stati espressi dai più grandi della storia in numerose frasi sull’infanzia. Queste frasi esprimono chiaramente come questa fase di crescita sia delicata, e come sia importante proteggere la loro innocenza ad ogni costo.

Frasi sull’infanzia famose

Diceva Jim Morrison: “Bimbo mi chiedi cos’è l’amore? Cresci e lo saprai. Bimbo mi chiedi cos’è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai”. Con questa frase voleva far capire quanto i bambini, grazie alla loro innocenza, sanno essere felici, evitando di dare peso a delusioni o problemi che ostacolano questo sentimento.

Pablo Picasso, invece, parlo della loro creatività, sottolineando quanto tutti i bambini hanno questa dote, ma che la perdono con il passare del tempo. Scrisse: “tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”.

I bambini, a differenza dei grandi, sanno credere nella magia, non hanno bisogno di logica, e non hanno bisogno di spiegazioni sensate. Non si tratta di un difetto, ma di una dote, in quanto sanno andare oltre alle cose. Questo è quanto vuole dire Erma Bombeck con la sua frase “Non c’è nulla di più triste di questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino”. Lei, infatti, elogiava la capacità dei bambini di credere nella magia del Natale, e di poter essere felici con poco.

Frasi sui bambini poco conosciute

I più grandi della storia non sono stati gli unici che hanno voluto dire la loro su questa particolare fase di crescita.

Sui social, sul web, o a scuola si possono scoprire tantissimi aforismi sull’infanzia.

Anche in questo caso si riferiscono alla leggerezza di questa fase di crescita, e alle qualità innate dei bambini. Un esempio è la frase “Non c’è niente di più bello del sorriso di un bambino”, una frase che viene utilizzata spesso sui social o nei libri per sottolineare quanto nella fase dell’infanzia si sorrida veramente e con il cuore.

Un’altra frase che si legge spesso è: “L’infanzia è il suono sul quale andremo a camminare per tutta la vita”. Questa frase vuole intendere quanto tutti i ricordi più belli sono relativi a quella fase di crescita e che li ricorderemo per tutta la vita. L’infanzia, inoltre, è quel momento essenziale che ci permette di essere chi siamo.