Il Museo Ebraico di Venezia rientra nella categoria dei musei diffusi e si trova nel Campo di Ghetto Nuovo 2902 a Venezia. Si tratta di un complesso architettonico e urbanistico museale. Include al suo interno sia spazi espositivi, sia sinagoghe situate all’esterno della struttura.

Il museo è visitabile dalla domenica al venerdì, dalle 10.00 alle 17.30. I giorni di chiusura corrispondono alle festività ebraiche, ed è possibile effettuare delle visite guidate in italiano o in inglese negli orari indicati sul sito.

Le visite guidate devono essere necessariamente prenotate per telefono o tramite indirizzo email (prenotazioni.mev@coopculture.it), mentre le visite singole possono essere effettuate presentandosi al museo negli orari di apertura muniti di biglietto. Il biglietto intero costa 10€, ma sono possibili delle riduzioni per i bambini, studenti, soci FAI, soci Coop, giornalisti, e residenti a Venezia.

La storia del Museo Ebraico di Venezia

Il museo nasce proprio da quei primi nuclei di comunità ebraica stabilitisi a Venezia all’interno del ghetto. Qui, gli ebrei erano confinati la notte, quando i guardiani cristiani richiudevano le porte che li separavano dalla città. Questo, perché non solo la popolazione era costretta a vivere in questo luogo, ma anche perché aveva l’autorizzazione ad entrare in città soltanto di giorno e con un segno distintivo.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale la comunità ebraica ottenne nuovamente la sua libertà, e nel 1954 fu istituito il Museo. Nel 1990 cominciò ad avere la piena attività, con l’inizio delle prime visite guidate, delle esposizioni permanenti e di quelle temporanee.

Mission e Vision

Il museo ebraico nasce per condividere storie realmente accadute all’interno della comunità ebrea di Venezia.

La missione del museo è, quindi, quella di condividere la storia di questo popolo, e di coinvolgere tutti in questa realtà. Il museo è come un libro, da toccare, da vedere e da vivere, per permettere di capire a fondo quanto questa comunità ha vissuto nel corso degli anni.

Quando visitarlo e cosa vedere nel Museo Ebraico di Venezia

Il Museo Ebraico di Venezia è un complesso museale, che comprende esposizioni permanenti e temporanee all’interno della struttura, oltre che edifici storici e sinagoghe situati all’esterno del museo. Insomma, l’intero ghetto ebraico è parte stessa del museo.

All’interno del complesso è possibile visitare:

le sinagoghe ,

, il ghetto ,

, il cimitero antico ;

; la biblioteca archivio Renato Maestro,

Renato Maestro, lo spazio espositivo: quest’ultima è divisa in due aree, ovvero lo spazio dedicato al ciclo delle festività ebraiche e agli oggetti liturgici, e l’altra dedicata a reperti storici, fotografici, e testimonianze sulla storia degli ebrei veneziani.

Il museo può essere visitato tutto l’anno negli orari di apertura.