Segeste, anche conosciuto come Segestes, fu il principe dei Cherusci, una tribù germanica. Visse dal 10 a. C. al 21 d. C., e rimase in carica soltanto due anni. Segeste si alleò con i romani per combattere contro il genero Arminio, accusato di aver rapito sua figlia Thusnelda, e che i due si fossero sposati contro il suo volere.

La storia di Segeste

Segeste è famoso per i suoi contrasti contro il nobile germanico Arminio. Quest’ultimo, infatti, aveva preso in moglie la figlia Thusnelda ribellandosi al parere contrario del principe dei Cherusci.

Proprio per questo motivo, Segeste si alleò con i romani, nel tentativo di sconfiggere Arminio e di riportare sua figlia sotto la sua protezione. Il popolo germanico dei Cherusci fu diviso in due: chi decise di seguire Arminio, e chi si alleò con Segeste e i romani.

Arminio con i altri numerosi alleati germanici tese un’imboscata ai romani capeggiati da Publio Quintillio Varo, e ne sterminò l’intera legione nella battaglia della foresta di Teutoburgo.

Segeste, ancora intento a vendicarsi e ad uccidere Arminio, si schierò con Germanico, che invase la Germania nell’anno 15 d. C.

Nello stesso momento, il principe dei Cherusci consegnò a Germanico la figlia sotto forma di prigioniera, pur di allontanarla dal genero. Thusnelda visse il resto della sua vita come prigioniera, e diede alla luce il figlio di Arminio, che le fu immediatamente strappato dalle mani e fu cresciuto come gladiatore.

Arminio fu infine ucciso nell’anno 21 da Segeste.

In quello stesso anno Segeste fu fatto portare da Germanico in una provincia romana, e da quel momento se ne sono perse le sue tracce.

Chi erano i Cherusci

I Cherusci sono un antico popolo germanico, stanziato nella valle del reno tra i I secolo a. C. e il I secolo d.C.

Sono stati sia alleati che nemici dei romani, e a causa di questi continui contrasti furono combattute numerose guerra come quella nella foresta di Teutoburgo.

Segeste nella serie Tv Barbarians

Nel 2020, su Netflix, è stata pubblicata una serie televisiva dal nome Barbarians. La serie ipotizza un possibile svolgimento dei contrasti tra popolazioni germaniche e Romani.

All’interno di questa serie abbiamo la possibilità di assistere ad un conflitto fittizio tra i Cherusci guidati da Arminio, e i Romani, alleati con Segeste.

Grazie alla serie televisiva si ha modo di comprendere meglio quali sono gli eventi che hanno portato ai contrasti tra Segeste e Arminio, e quindi alla battaglia di Teutoburgo.

Caratteristico della serie è l’utilizzo della lingua latina per i romani, e di antiche lingue germaniche per i Cherusci.