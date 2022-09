Storia ed evoluzione della batteria

Ogni cosa che viene fatta nella nostra vita ha sempre dietro una storia e questo vale anche per gli strumenti musicali.

Nel momento in cui decidiamo di prendere delle lezioni di batteria a Roma come quelle offerte da Free Drumming Studio dobbiamo come prima cosa sapere come nasce e si evolve la storia di quello strumento.

Scopriamo tutto quello che c’ è da sapere sull’evoluzione della batteria.

Nascita e sviluppo della batteria

Il suono che viene dalla batteria è uno dei più antichi del mondo, basta infatti battere una mano su una pelle per provare quel suono, ma la batteria per come la conosciamo oggi si è cominciata a sviluppare a partire dalla fine del 800’.

Fino a quel momento i vari strumenti che formano una batteria erano suonati dai vari musicisti in maniera separata, ma si comincia e vedere la necessità dei percussionisti di unire i vari strumenti per fare un suono diverso.

Dietro a questa modifica c’ erano oltre alle esigenze musicale anche quelle relative al budget; infatti, era molto più comodo che un solo musicista suonasse più strumenti per andare quindi a ridurre il numero dei musicisti.

Il primo grande esperimento musicale relativo alla batteria viene fatto cercando di unire la grancassa e il rullante.

La tecnica che viene applicata inizialmente viene definita come double drumming, la tecnica che permetteva di suonare i due strumenti utilizzando le bacchette, questo soprattutto perché non erano ancora presente il pedale per il rullante.

Il centro nevralgico per l’evoluzione della batteria è negli Stati Uniti ma si deve anche alla presenza di molte popolazioni che erano immigrate che portarono tecnologie e strumenti.

In particolar modo molti venivano dall’Oriente, ad esempio i primi piatti arrivano dalla Turchia, mentre i campanacci dall’Africa o i jam block da Cina e Corea.

La presenza di questi strumenti modificò radicalmente quello che era il suono della batteria, questi venivano montati dai musicisti per ampliare il loro set.

L’ evoluzione del XX secolo

Il Novecento viene identificato come il secolo della musica e qui che abbiamo assistito alle principali evoluzioni soprattutto per quello che riguarda la batteria.

Nel 1909 cambia il mondo di suonare la batteria grazie soprattutto alla nascita del pedale da grancassa che è dovuto a William Ludwig.

Il primo pedale era molto simile a quello che veniva usato oggi: con la molla, l’attacco al cerchio della cassa e il battente, che era però di dimensioni maggiori.

Grazie in particolar modo allo sviluppo del jazz abbiamo lo sviluppo di altri parti fondamentali per la batteria come i piatti charleston che si trovano sopra l’altezza del pavimento.