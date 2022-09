L’allenamento cardio apporta numerosi benefici all’organismo, tra cui quelli di aumentare la resistenza e di perdita di peso. Può essere fatto comodamente da casa, con o senza strumenti appositi, oppure può essere fatto in palestra o all’aperto durante la bella stagione, o nelle giornate di sole in inverno.

Si tratta di un allenamento che richiede uno sforzo aerobico, e prevede l’aumento della frequenza cardiaca per un lungo periodo. L’allenamento, quindi, sottopone l’apparato cardio respiratorio a stimoli prolungati.

Per fare allenamento cardio vi sono tantissime possibilità: da un giro in bici, ad un ballo con il proprio partner. Chi non ha tempo di allenarsi, può comunque trovare soluzioni creative per allenarsi facendo le faccende domestiche.

Allenare il proprio cuore è comunque importantissimo, non solo per la sua salute, ma anche per la resistenza alla fatica, e per una maggiore capacità polmonare. Tutti dovrebbero ritagliarsi ogni giorno almeno 45 minuti per questi esercizi.

Allenamento cardio: ecco tutti i vantaggi

L’allenamento cardio è molto importante per il sistema cardiocircolatorio, e per la capacità polmonare.

Se svolto regolarmente, infatti, aiuta il cuore a pompare il sangue in tutto il corpo, migliorando la circolazione. Inoltre, migliora la resistenza agli sforzi, nonché la capacità polmonare.

Non solo, aiuta a ripulire le arterie da eventuali tossine, e protegge il cuore da malattie e disfunzioni cardiovascolari.

Si tratta anche di un buon metodo per perdere peso e rilassare i nervi. È certificato, infatti, che mezz’ora di corsa o una passeggiata piacevole abbassano i livelli di cortisolo.

Ne giova anche chi ha la glicemia alta, o il colesterolo sopra i livelli consigliato, poiché vengono consumati durante l’attività.

Infine, rassoda la pelle mantenendola giovane ed elastica, elimina gli inestetismi come per esempio la cellulite, e aiuta a mantenere in equilibrio l’intestino.

Come allenarsi quotidianamente senza attrezzatura

Vi sono tantissimi modi per allenarsi a casa senza attrezzatura. Non è necessario avere degli step, un tapis roulant, o una cyclette: basta utilizzare un po’ di fantasia.

Si può simulare una corsa anche in casa, facendo una corsa sul posto magari davanti ad uno schermo che trasmette un bel video.

Chi vive in una palazzina, o in una casa a più piani potrebbe approfittarne per fare le scale più volte, o addirittura usare i gradini come Step. Chi vive solo su un piano, invece, potrebbe utilizzare una scaletta, quelle che si usano per raggiungere le cose più in alto, e fare qualche esercizio di step sul primo gradino.

Infine, per chi ama la danza, potrebbe trasmettere dal computer o un dispositivo mobile un video di ballerini, e provare a replicare i passi.