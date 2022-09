Economia e occupazione: le figure più richieste nelle grandi imprese

Nonostante la forte crisi economica che ha travolto il nostro Paese e l’inflazione alle stelle, in Italia l’occupazione sembra non destare preoccupazione. Anzi, secondo i dati diffusi dall’ISTAT, nel mese di giugno, l’occupazione è salita al 60,1% (valore record dal 1977), mentre il livello di disoccupazione resta stabile all’8,1%, ed il tasso di inattività legata ai NEET ( Not [engaged] in Education, Employment or Training, “Non [attive] in istruzione, in lavoro o in formazione”) è sceso al 34,5%.

Sicuramente la stagione estiva ha contribuito ad aumentare il tasso occupazionale, ma parliamo pur sempre di lavoro stagionali, mentre tra i settori in cui l’aumento delle assunzioni riguarda sia dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia con un contratto determinato troviamo quelli aziendali, economici, legati alla finanza, alla sostenibilità e all’ingegneria.

Ambiti per i quali è richiesto principalmente un corso di laurea in economia, finanza o in ingegneria. Questi settori rientrano tra quegli ambiti disciplinari che riescono a garantire straordinarie opportunità a livello lavorativo. Secondo i diversi enti di ricerca e le statistiche, i neolaureati e i professionisti in possesso di titoli di laurea in economia o in ingegneria si contraddistinguono per un percorso accademico di qualità e performante.

Inoltre, spinti dalla trasformazione tecnologica degli ultimi anni alcune aree risultano essere particolarmente vantaggiose in ambito lavorativo. Pensiamo agli sbocchi della laurea magistrale in ingegneria gestionale, dove tra le posizioni richieste troviamo il Supply Chain Manager, Consulente IT, Software developer, Salesforce analyst, Logistic Manager ect.

Che si tratti di una laurea in ingegneria gestionale o in economia, l’accesso presso queste facoltà può avvenire sia immatricolandosi presso università tradizionali sia presso università telematiche che si avvalgono della metodologia didattica e-learning o blended learning come quella utilizzata dall’Università Telematica Niccolò Cusano.

Se si tiene conto, ad esempio, delle figure professionali che una laurea in ingegneria gestionale richiede possiamo ben notare di quanto il mercato del lavoro sia cambiato e di come oggi l’offerta di lavoro richieda candidati sempre più competitivi con competenze di alto livello. Per questa ragione, attualmente tra le figure più richieste nelle grandi imprese troviamo il Project Manager, si tratta di una delle posizioni più ricercate dalle grandi aziende che si occupano di sviluppare progetti per numerosi clienti internazionali.

A seguire troviamo il Mechanical Designer e lo Sviluppatore di Software, quest’ultima professione è sempre più centrale nella trasformazione digitale. Sempre nell’ambito dell’informatizzazione, le grandi aziende richiedono Ingegneri di sistema, Sviluppatori Java e Ingegneri di software. Non solo tecnologia ma anche la tutela dell’ambiente è un settore all’interno del quale le grandi aziende ricercano figure professionali come l’Energy manager, il Sustainability manager o l’Auditor Ambientale.

La sicurezza sul lavoro è una delle priorità delle aziende, qualunque sia la loro dimensione, per questo tra i professionisti ricercati troviamo RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Oggi, quando parliamo di sicurezza sul lavoro non solo bisogna considerare quella che previene rischi e/o danni, ma anche quella che riguarda la tutela dei milioni di dati che ogni giorno l’azienda tratta. Le figure ricercate sono Data Specialist, il Cyber security specialist.