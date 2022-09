Quella del coordinatore di classe è una figura importante all’interno del consiglio che rappresenta il dirigente, all’interno del consiglio scolastico.

L’incarico viene conferito all’inizio dell’anno e per iscritto dal dirigente stesso, il quale ne specifica i compiti e le mansioni.

Se l’incarico non viene espressamente rifiutato, questo sarà in carica per tutto l’anno, con gli obblighi di svolgere le mansioni richieste.

La carica è annuale, e su decisione del dirigente scolastico può essere rinnovata la carica anche per i successivi.

Trattandosi di una carica di responsabilità, prevede, inoltre, un cambio di compenso.

Coordinatore di classe: quali mansioni prevede

Il coordinatore di classe deve stendere il piano didattico annuale, e tenere una scheda di ogni singolo alunno, dove vengono registrati i progressi ed eventuali peggioramenti.

In più, se vi sono delle criticità, sia da parte degli alunni, sia da parte degli insegnanti, che richiedono l’intervento della dirigenza, questi devono essere assolutamente esposti.

Il coordinatore di classe deve controllare le varie assenza degli alunni, parlando con i genitori laddove necessario, nel caso vi siano anomalie al riguardo (assenze continue, o assenze concentrate nelle giornate di esame).

Infine, la figura deve presiedere i vari consigli di classe, e assicurarsi che ogni argomento nell’ordine del giorno sia trattato nei dettagli.

Riassumendo, deve occuparsi di svolgere tutte quelle mansioni che il dirigente non riesce a svolgere. Quest’ultimo, infatti, senza questa figura, difficilmente potrebbe gestire una scuola di trenta o più classi in modo efficiente. Basti solo pensare alle assenze, il dirigente può avere un riscontro dal registro di classe, ma non può essere a conoscenza di determinate problematiche al riguardo.

La stessa cosa per i voti, e per qualsiasi altra questione che riguarda gli alunni.

Ecco che risulta necessaria una figura che conosca gli alunni e che li segua quotidianamente.

Il ruolo può essere rifiutato?

Il ruolo del coordinatore di classe è un incarico aggiuntivo, che comporta maggiori responsabilità, e che potrebbe richiedere anche ore di lavoro aggiuntive.

Proprio per questo motivo, il candidato può rifiutarsi, senza avere rischi per la sua posizione lavorativa.

In questo caso, il dirigente selezionerà un altro insegnante di ruolo dal corpo docenti di quella determinata classe, facendo richiesta formale per iscritto. Il successivo candidato potrà accettare od opporsi, e così via fino all’individuazione della figura.

Il coordinatore, ovviamente, deve essere un insegnante di quella classe, e avere la possibilità di seguire gli alunni per individuare eventuali criticità o eventuali profitti nei singoli studenti.