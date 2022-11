Mercati finanziari: cosa aspettarsi nei prossimi mesi dalle criptovalute? Il punto degli analisti

Il 2022 è ormai agli sgoccioli ed è tempo di iniziare a fare delle analisi sull’andamento delle criptomonete nel prossimo anno. Questi assets digitali hanno consentito a molti investitori di ottenere dei profitti significativi, ma al contempo sono stati fonte di perdite per altri risparmiatori e investitori che non si sono mossi sul mercato con il tempismo corretto.

Per far sì che il 2023 sia un anno positivo per i portafogli finanziari è utile tenersi aggiornati sulle notizie più importanti del mondo cripto e sulle monete che potrebbero crescere maggiormente nei prossimi mesi. A questo proposito, molti utenti scelgono i affidarsi a CriptovalutaIt, un progetto dedicato alle criptovalute dove trovare le notizie più recenti riguardanti i crypto asset.

Le criptomonete su cui puntare nel 2023: alcune previsioni

Gli analisti hanno preso in esame sia le monete virtuali con le più elevate capitalizzazioni di mercato che le criptovalute emergenti e hanno cercato di stilare una lista delle criptomonete promettenti per il 2023. Prima di addentrarsi nella lettura delle caratteristiche dei singoli assets è necessario ricordare che si tratta di previsioni di mercato e che, nonostante siano state fatte da esperti del settore, non vi è la certezza che si avverino. Investire in criptovalute comporta un rischio per il capitale ed è fondamentale essere consapevoli fin da subito di questo rischio, per evitare di trovarsi impreparati in caso di risultati finanziari negativi.

Bitcoin

Da sempre prima moneta per capitalizzazione di mercato, il Bitcoin continua ad essere considerata la valuta principale. Gli esperti ritengono che questa moneta dovrebbe essere sempre presente nei portafogli dei criptoinvestitori, soprattutto tra gli assets di coloro che vogliono investire nel medio-lungo termine. Il Bitcoin è divenuto ormai un asset interessante anche per gli investitori istituzionali.

Sebbene il prezzo attuale sia lontano dal massimo storico e anche questa moneta stia attraversando un periodo di difficoltà, gli analisti credono che il valore possa crescere molto. Alcuni ipotizzano addirittura un prezzo di 400.000 euro per singola moneta nel 2025, previsione che per la maggior parte degli analisti sembra azzardata, ma che comunque fa ben sperare gli investitori.

Ethereum

Tra le criptomonete che sembrano essere più promettenti per il prossimo anno si trova Ethereum. Attualmente si tratta della seconda moneta per capitalizzazione di mercato (dopo il Bitcoin) e mese dopo mese sono sempre di più le applicazioni che sta trovando, anche al di fuori del sistema finanziario.

Secondo alcuni analisti la quotazione di Ethereum potrebbe raddoppiare entro la fine del 2023, altri invece ipotizzano una crescita più moderata del valore di questa moneta digitale. La maggior parte degli esperti sono comunque concordi nell’assegnare a questa altcoin un posto di rispetto nella lista delle criptovalute su cui investire per il 2023.

Cronos

Una criptomoneta molto promettente è quella emessa dall’exchange Crypto.com. Si tratta di Cronos (CRO), valuta digitale che secondo gli analisti ha tante potenzialità ancora inespresse. Il massimo storico raggiunto da questa moneta è distante dal valore a cui viene scambiata attualmente sul mercato e ciò potrebbe rappresentare l’occasione ideale per fare degli ingressi a un prezzo scontato.

L’exchange Crypto.com ha diversi progetti in corso e sta investendo molto per accrescere le sue quote di mercato. Tutto ciò fa ben sperare, dal momento che la crescita dell’exchange si assocerà all’aumento del valore della sua moneta. Grazie alla carta di Crypto.com è possibile inoltre accumulare CRO attraverso il programma di cashback semplicemente utilizzando la carta per effettuare i pagamenti digitali online e nei negozi fisici.