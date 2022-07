Il museo di Scienze naturali di Milano si trova nei Giardini Indro Montanelli, in corso Venezia a Milano. Il sito non è molto distante dalla stazione centrale, nell’area Nord-est della città metropolitana.

Fu fondato nel 1838, e fa parte dei musei del comune di Milano. Si tratta, inoltre, di uno dei musei più importanti del settore naturalistico d’Europa.

Il Museo vanta di un patrimonio di più di quattro milioni di esemplari, e occupa due piani dell’edificio neogotico progettato dall’architetto Giovanni Ceruti.

La visita è interessante in quanto dà un quadro completo dell’evoluzione, e sulle varie specie di fauna presenti sulla terra. Il museo è aperto alle visite scolastiche, alle visite di gruppi privati, e alle famiglie.

La visita al museo si snoda all’interno di 23 saloni, e ha una durata di circa tre ore.

Cosa vedere al Museo di scienze Naturale di Milano

Il Museo di Scienze Naturali di Milano vanta diverse esposizioni per diverse tematiche. I temi sono: mineralogia, paleontologia, dinosauri, storia dell’evoluzione dell’uomo, zoologia degli invertebrati, zoologia dei vertebrati e fauna esotica.

La visita comincia con la mineralogia, che si estende per la sala due e la sala tre, e prosegue con la paleontologia. Quest’ultima in particolare si estende per due sale, più precisamente la quattro e la cinque. Il settore della paleontologia comprende anche gli invertebrati fossili e la paleobotanica.

Il percorso prosegue con i dinosauri e la loro storia nelle sale sei, sette e otto. In queste sale si possono vedere ritrovamenti fossili di dinosauri, e esemplari interamente ricostruiti.

La storia naturale dell’uomo viene esposta nella sala nove, e ne descrive la sua evoluzione. Si prosegue poi con la zoologia dell’invertebrato, con l’esposizione di invertebrati inferiori, molluschi e artropodi, e con l’Entomologia nella sala undici.

Infine, vi è una lunga esposizione di animali vertebrati, suddivisi in animali provenienti da ecosistemi marini, foreste equatoriali, ambienti tropicali, foreste temperate, taiga, fauna proveniente dalle zone montane, fauna appartenente alle aree artiche e antartiche, mammiferi marini, fauna esotica, savana, prateria, deserto, ed infine, nelle sale 21, 22, e 23 fauna italiana presente all’interno di parchi e riserve naturali nel territorio nazionale.

Prezzi e orari di apertura

Il prezzo del biglietto intero per il Museo di Scienze Naturali costa 5€, e quello ridotto 3€. Quest’ultimo può essere acquistato da studenti universitari, dipendenti del comune di Milano, e persone al di sopra del sessantacinquesimo anno di età.

Il museo è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30. L’ultimo ingresso possibile è un’ora prima della chiusura.