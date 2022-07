Oiclac è un forum dove molte persone si riuniscono e parlano dei più svariati argomenti inerenti al calcio. Si tratta di un forum molto semplice da usare, in cui gli argomenti sono suddivisi in argomenti.

Gli argomenti di discussione sono suddivisi all’interno di cartelle che conservano le varie conversazioni per gli iscritti.

Oiclac è aperto a tutti gli appassionati di questo fantastico sport, e ai genitori di figli che praticano il calcetto.

All’interno di questo sito si può dialogare e dibattere sui più svariati argomenti, o, più semplicemente, richiedere determinate informazioni relative al calcio.

Iscriversi a Oiclac è semplicissimo: basta registrarsi al sito.

Oiclac: che cos’è e come funziona

Oiclac è un forum che raduna tutti gli appassionati di calcio. Qui, non si parla soltanto della serie A, ma anche della serie D e C, o di notizie relative al calcio giovanile.

Il sito, infatti, è aperto a tutti gli appassionati di questo fantastico mondo, o di genitori che vogliono capire meglio il mondo del calcetto giovanile.

Non solo: vi sono notizie relative al settore arbitrale, e ai vari tornei locali. Insomma, Oiclac parla di calcio a trecentosessanta gradi.

Perché è stato scelto proprio questo nome? A suggerire la motivazione è il motto del sito: “il calcio al contrario”. Infatti, leggendo al contrario la parola si otterrà “Calcio”.

Gli argomenti di discussione

All’interno del forum vi è la possibilità di dibattere dei più svariati argomenti: dal settore arbitrale, al calcio per dilettanti.

I vari argomenti sono racchiusi in cartelle tematiche. In questo modo, chi vuole porre una domanda, può prima verificare che non sia già stata fatta da qualche d’un altro. In questo modo si evitano le ripetizioni, e vi è più ordine nella discussione.

Su Oiclac si parla anche di News relative al calcio, o di quanto detto in radio, sui giornali, e in Tv.

Come iscriversi a Oiclac

Per poter aprire una discussione su Oiclac, o per poter interagire con gli altri utenti, è necessario effettuare l’iscrizione.

Reigstrarsi è molto semplice: basta andare nella sezione apposita premendo il tasto Accedi. Se non si dispone di un account, è possibile effettuare la registrazione inserendo il proprio indirizzo e-mail, nome, cognome, data di nascita e scegliendo una password.

La registrazione può essere fatta in modo semplice collegando il proprio account Google, o Microsoft al sito. In alternativa, vi è la possibilità di fare il login tramite account social, utilizzando Facebook, Twitter o Twitch.