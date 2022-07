Ecco alcune parole con mm all’interno della sequenza di lettere, per risolvere cruciverba e giochi di logica. Non solo parole come “mamma” o “ammaestrare”, ma anche parole più complicare come “giammai”, “summit”, “rimmel” e molto altro.

Magari quando te lo chiedono non ti vengono in mente rapidamente, ma di parole con questa doppia consonante, utilizzate comunemente in italiano, ce ne sono tante.

Queste parole si suddividono in nomi propri o comuni, verbi, e aggettivi. La parola più corta (MMS) contiene tre lettere, mentre la più lunga raggiunge 21 lettere (elettroencefalogramma). In totale vi sono più di 1300 parole che contengono la sequenza “mm”, utilizzate nella lingua italiana.

Parole con mm: semplici trucchi per catalogarle e memorizzarle

Le parole con mm sono davvero tante per memorizzarle senza ricorrere a piccoli trucchi. Queste parole, infatti, possono essere raggruppate per numero di lettere che le compongono, oppure per il loro utilizzo.

Se vengono raggruppate per numero di parole, tuttavia, si possono ottenere fino a diciannove gruppi, contenenti in media più di cinque parole ciascuno. Non è facile, dunque utilizzare questa classificazione per impararle a memoria, tuttavia può rilevarsi utile per capirle meglio, e mettere in ordine le proprie idee.

La classificazione più semplice è quella per utilizzo, ovvero definire se si tratta di nomi, verbi, nomi propri di persone o prodotti, aggettivi, acronimi, ed espressioni.

Quali sono le più lunghe

Le parole con mm più lunghe superano le 20 parole. tra queste troviamo:

incommensurabile (Quantitativamente irriducibile),

(Quantitativamente irriducibile), grammaticalizzazione (l’impiego di un concetto in funzione di un elemento grammaticale),

(l’impiego di un concetto in funzione di un elemento grammaticale), controprogrammazione (programmazione effettuata da un emittente televisiva, per competere con un dato programma),

(programmazione effettuata da un emittente televisiva, per competere con un dato programma), stereofotogrammetria (un metodo di rilevamento topografico),

(un metodo di rilevamento topografico), elettroencefalogramma (registrazione dell’attività dell’encefalo. L’elettroencefalogramma è il tracciato ottenuto con l’elettroencefalografia).

Parole con mm: quali sono le più brevi

La parola con mm più breve in assoluto è l’acronimo MMS, che conta soltanto di tre lettere. Vi è poi la parola “emme“, o il nome proprio di persona “Emma“. A queste seguono “summo” (variante di sommo), “summa“(genere letterario del medioevo, raccolta di sentenze relative a diverse dottrine),”somma“, “sommo“, “mamma“, e il soprannome “Mimmo“.

Parole con mm strane o poco conosciute

Infine, vale la pena elencare alcune parole con mm usate poco nella lingua italiana, ma comunque riconosciute, e inserite nel vocabolario. Queste sono per esempio: “limma“, ovvero un intervallo musicale inferiore al 1/10; il lemmo, un roditore diffuso nelle aree più fredde dell’Europa, e “immoto“, ovvero una parola per dire fermo e immobile.