Selinunte era una città siceliota, situata sulla costa sud- occidentale della Sicilia, oggi, invece, è un importante parco archeologico italiano. Si tratta del più esteso di tutta Europa, appartenente al comune di Castelvetrano. In questo sito archeologico si può visitare l’acropoli con i numerosi templi e costruzioni greche secondarie.

Selinunte è una gemma della Sicilia, testimonianza del passato greco dell’Isola. L’antica città, oggi prestigioso parco archeologico, è sinonimo di storia, cultura, e sicilianità.

Una volta arrivati in Sicilia, raggiungere il sito archeologico è facilissimo, basterà dirigersi nella costa Sud- Ovest percorrendo da Palermo o da Trapani la A29 in direzione Mazara del Vallo, uscendo a Castelvetrano, e percorrendo la statale 115 da Agrigento o Sciacca, uscendo allo svincolo per Castelvetrano.

L’area archeologica conta 270 ettari, e conta in tutto sette templi in buono stato di conservazione.

Selinunte: informazioni turistiche

Selinunte è bella tutto l’anno. Essendoci vicino delle spiagge magnifiche, è consigliabile visitare questo luogo in tarda primavera, o in estate. Se non amate andare in vacanze nei periodi di alta stagione, è consigliabile evitare di visitare questo luogo sotto ferragosto.

Il parco archeologico è il più grande di tutta Europa, estesa per circa 270 ettari. Al suo interno vi sono racchiusi più di 2500 anni di storia, tra le sculture rinvenute durante gli scavi, oggi conservati nel museo nazionale archeologico di Palermo, e nel museo civico di Castelvetrano, dove vi è conservato l’Efebo di Selinunte, una statua risalente alla colonizzazione greca siciliana.

Non lontane dal sito archeologico vi sono diverse spiagge con sabbia dorata e mare cristallino. Qui potrete godervi un’atmosfera tranquilla e riposarvi dalla visita agli scavi archeologici. Le spiagge disponibili sono sei: la riserva asinello, il fiume Belice, la pineta, lo scalo di Brucca, la spiaggia acropoli, e il lido Zabbara.

Orari e prezzi

La visita al parco archeologico si suddivide in quattro itinerari:

I templi della collina orientale : un itinerario della durata di quaranta minuti, con una camminata di circa 400 metri. La visita rapida prevede l’esplorazione dell’area antistante all’ingresso, e l’osservazione di tre templi e della Collina Orientale.

: un itinerario della durata di quaranta minuti, con una camminata di circa 400 metri. La visita rapida prevede l’esplorazione dell’area antistante all’ingresso, e l’osservazione di tre templi e della Collina Orientale. I templi dell’acropoli : il percorso dura un’ora e mezza, e prevede una camminata di circa due chilometri e mezzo. Con questo itinerario è possibile osservare ben cinque templi, e i resti dell’impianto urbanistico dell’epocapunica.

: il percorso dura un’ora e mezza, e prevede una camminata di circa due chilometri e mezzo. Con questo itinerario è possibile osservare ben cinque templi, e i resti dell’impianto urbanistico dell’epocapunica. I templi della collina orientale e dell’acropoli : il percorso di tre chilometri raggruppa i primi due itinerari. Permette quindi la visita di sette templi, della collina orientale, e dei resti dell’impianto urbanistico.

: il percorso di tre chilometri raggruppa i primi due itinerari. Permette quindi la visita di sette templi, della collina orientale, e dei resti dell’impianto urbanistico. Collina orientale, acropoli, Malophoros, e collina Manuzza: è il percorso più completo, della durata di quattro ore per una camminata di più di cinque chilometri. L’itinerario comprende tutte e quattro le aree di interesse del Parco, e permette la visita dell’intero sito.

Il prezzo intero del biglietto è di 6€, a cui vanno aggiunti €2,50 se si vuole visitare anche il Museo di Castelvetrano.