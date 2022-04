Prima Assicurazioni si conferma leader nelle assicurazioni online

I risultati del 2021 hanno consolidato il successo di Prima Assicurazioni, leader nel campo delle polizze online in Italia. La compagnia ha chiuso il 2021 raddoppiando il numero di clienti, superando i 2 milioni di utenti che hanno acquistato un’assicurazione con l’azienda italiana. Uno dei punti di forza è l’efficiente rete di intermediari, un network di agenti e broker assicurativi che ha triplicato le polizze vendute nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Nata nel 2015, Prima Assicurazioni vanta oltre 5 mila clienti assistiti al mese e una rete con più di 2 mila carrozzerie convenzionate. Anche nel 2022 sono arrivati importanti riconoscimenti da parte dell’Istituto Tedesco di Qualità ITQF in collaborazione con la rubrica Affari & Finanza de la Repubblica, posizionandosi ai primi posti per la comunicazione con i clienti, la qualità, l’innovazione e il rapporto qualità-prezzo.

La gamma di prodotti assicurativi di Prima Assicurazioni

Per capire meglio la proposta di questa compagnia, ecco quali sono le indicazioni degli esperti su Prima Assicurazioni: le opinioni su questo sito ad esempio, Preventiviassicurazioneonline.com, mostrano come uno dei vantaggi dell’impresa sia la capacità di offrire un’ampia scelta di polizze economiche e complete, con la possibilità di gestire le assicurazioni in maniera full digital, tramite app mobile o area riservata sul sito web della compagnia.

Come indicato nella recensione online su preventiviassicurazioneonline.com, Prima Assicurazioni mette a diposizione innanzitutto soluzioni assicurative moderne e convenienti per le polizze auto. Si tratta di assicurazioni flessibili e complete con una tariffa competitiva, con tante garanzie accessorie tra cui scegliere come la polizza cristalli, la tutela legale o la Kasko. La compagnia propone anche sconti al rinnovo, l’opzione di sospensione della copertura e il pagamento mensile rateale senza interessi.

Prima Assicurazioni offre anche assicurazioni per la moto e i ciclomotori, polizze online che garantiscono la possibilità di sospendere gratuitamente la copertura senza costi aggiuntivi, arrivando fino a un massimo di 365 giorni di interruzione della polizza. Con la compagnia è possibile stipulare anche polizze online per furgoni, un’assicurazione affidabile e chiara completamente personalizzabile, con veicolo sostitutivo incluso nel contratto in caso di furto i guasto del furgone assicurato.

Nella proposta di Prima ci sono assicurazioni per la casa e la famiglia online, polizze su misura offerte con uno sconto del 10% per i clienti della compagnia assicurativa. Queste coperture consentono di proteggere il proprio immobile di proprietà e i membri del nucleo familiare, con tante garanzie accessorie da acquistare tra cui la responsabilità civile, la tutela contro gli infortuni domestici, i danni causati dagli eventi naturali, i furti domestici e l’assicurazione dei mobili e del contenuto dell’abitazione.

Come gestire le polizze Prima Assicurazioni in modo full digital

Uno degli aspetti più apprezzati delle compagnie assicurative che operano online, come Prima Assicurazioni, è senza dubbio la possibilità di gestire ogni comunicazione e interazione in modo digitale. Oltre all’area riservata sul portale prima.it, infatti, è possibile utilizzare l’app mobile Prima per realizzare qualsiasi procedimento dal proprio smartphone. L’applicazione vanta un’interfaccia moderna e intuitiva, con versioni dedicati per device Android e dispositivi iOS della Apple.

Tramite l’app mobile di Prima è possibile avere sempre sotto controllo le polizze acquistate, anche in modalità offline quando non è disponibile una connessione internet mobile o Wi-Fi. Attraverso l’applicazione per smartphone è possibile contattare un esperto per richiedere assistenza da remoto, oppure contattare la compagnia per risolvere un problema o per ottenere maggiori informazioni sui prodotti e servizi assicurativi.

Si possono anche ricevere delle notifiche personalizzate, ad esempio per essere avvisati prima della scadenza dell’assicurazione online, oppure per conoscere nuove offerte e promozioni che possano fornire un risparmio sui prodotti assicurativi. Dall’app è possibile verificare la copertura, modificare i dati della polizza, richiedere la sospensione dell’assicurazione e riattivarla, tutte operazioni che possono essere realizzate con un semplice tocco dello schermo del proprio smartphone.

Un servizio innovativo è il soccorso stradale geolocalizzato, una funzionalità che permette di ricevere assistenza in modo rapido attraverso il GPS dello smartphone, ad esempio per ottenere un carro attrezzi in seguito a un incidente stradale. L’app permette anche di pagare le polizze online di Prima Assicurazioni in modo 100% digitale, ad esempio utilizzando i wallet virtuali Google Pay o Apple Pay, oppure mediante PayPal, carta di credito o un bonifico online effettuato dalla propria app di mobile banking.