Qual è il futuro del marketing?

Senza marketing, è giusto dire che un’impresa non può esistere. Il marketing combinato con le vendite è il motore di crescita di cui ogni azienda ha bisogno e, sebbene la maggior parte sappia quanto sia importante, il fatto che ciò che funziona oggi non funzionerà domani rende difficile rimanere al passo con i tempi.

Il marketing è cambiato drasticamente negli ultimi dieci anni. Il concetto di crescita guiderà e alimenterà completamente tutti gli aspetti del marketing e rimodellerà principalmente la definizione di marketing nel prossimo futuro.

Il marketing è in ascesa. Ha spesso guidato le grandi aziende di prodotti di consumo. Ora la sua influenza sta crescendo ovunque: nelle aziende B2B, nelle società di servizi professionali, nelle aziende dominate dall’ingegneria o dalla logistica. Puoi vedere l’ascesa del marketing nelle liste dei bestseller aziendali, nelle playlist di YouTube, nei nuovi marchi che si sono separati e si sono differenziati e nell’esplosione delle startup di marketing. Il marketing sta diventando una funzione aziendale più potente e ricca di risorse. Ma qual è il suo destino per i prossimi dieci anni e in che modo si trasformerà?

Una visione del marketing tra 10 anni

Il marketing si sta trasformando sotto ogni aspetto, e i professionisti del marketing sono ora responsabili della connessione con i consumatori attraverso vari canali, dando la priorità ad alcuni servizi di marketing digitale, come la SEO.

Oggi il marketing si basa sui gusti e gli interessi degli utenti, che per ogni ricerca effettuata si ritrovano pubblicità e annunci dello stesso argomento su ogni piattaforma. Si tratta si una nuova forma di marketing: il marketing personalizzato, o retargeting.

Non si può parlare di marketing personalizzato senza fare riferimento alle aziende che si occupano di lead generation (compresa, ovviamente, la lead generation b2b). Queste aziende, infatti, individuano il target di riferimento per creare consapevolezza o lead. Infatti, i dati che suggeriscono che gli annunci con retargeting generano il 70% di conversioni.

Tuttavia, anche il retargeting ha degli aspetti negativi che potrebbero essere migliorati ne futuro. Infatti, le campagne di retargeting con metriche imprecise spesso forniscono troppi annunci ai lead sbagliati e danneggiano l’esperienza del cliente. Inoltre, gli annunci visualizzati dagli utenti sono spesso caratterizzati da un layout poco attraente che, insieme alla sovraesposizione dei clienti agli annunci, rende questa strategia controproducente. Ma allora in che modo cambierà il marketing personalizzato?

Marketing personalizzato nel futuro: come cambierà?

Quello che bisogna comprendere, per migliorare l’esperienza dell’utente, è che esiste una frequenza ottimale che indica il giusto numero di annunci da mostrare a ogni cliente. Poi, raggiunto tale numero, continuare a mostrare gli annunci può portare ad un effetto negativo. Vale a dire una minore possibilità che il cliente acquisti.

Con la raccolta dei dati, i marketer possono determinare l’andamento di questa curva di frequenza e a regolare il giusto numero di annunci per ogni cliente, in modo da migliorare i risultati.

È anche molto importante fare attenzione al contesto. Infatti, gli annunci dinamici creativi ad oggi spesso vengono pubblicati in un contesto molto differente con il contenuto dell’annuncio. Invece, è dimostrato che un annuncio pubblicato nel giusto contesto, inerente alla natura dello stesso annuncio, porti a risultati migliori.

Con questi accorgimenti, il marketing personalizzato non solo otterrà risultati migliori, ma offrirà una migliore esperienza di navigazione al potenziale cliente.

In conclusione, pensando ad un insieme di strategie di vendita online, sia il retargeting che il remarketing hanno come obiettivo principale quello di aumentare la conversione delle vendite . E, in fondo, questo è l’obiettivo principale dei negozi virtuali. A tal fine, oltre alle campagne di retargeting, è importante implementare altre azioni che mirano ad aumentare i tassi di vendita dell’azienda.

L’obiettivo principale è migliorare l’esperienza di acquisto del cliente, aumentando le possibilità che trovi ciò di cui ha bisogno e completa l’acquisto. Ma nel futuro si punta a migliorare l’esperienza degli utenti, a fidelizzare i clienti e generare più vendite, con intelligenza e praticità.