Se si acquista un motociclo nuovo, il prezzo è sempre quello di listino delle case ufficiali. Le cose cambiano se il motociclo in questione è usato e bisogna stabilire un valore realistico. Fortunatamente, esiste una quotazione dei motocicli, gestita dalle migliori riviste di settore.

Quando si entra a contatto con un annuncio di vendita, quindi, prima di apprestarsi a comprare è bene controllare questi listini, e valutare se il prezzo proposto è onesto oppure no. Molto spesso, infatti, i prezzi sugli annunci sono calcolati in modo soggettivo dal futuro vecchio proprietario, che, nonostante abbia usato il mezzo, non vuole rivenderlo ad un prezzo troppo inferiore di quello che lo ha pagato, ignorando che con l’usura il motociclo si svaluta anche velocemente.

Quotazione motocicli: ecco cosa dice la rivista Due ruote

Dueruote è una rivista per motociclisti, leader di settore, costantemente aggiornata sulle ultime novità nel campo di motocicli.

Nelle loro riviste si possono trovare listini prezzo riguardanti i nuovi modelli in uscita, le quotazioni di ritiro, ovvero un prezzo di ritiro consigliato da un privato ad un concessionario, e le quotazioni motocicli. In questo modo il venditore, ma anche l’acquirente, può avere un’idea chiara di quanto può essere il valore effettivo di quel mezzo.

Queste quotazioni non si basano soltanto su modelli matematici, ma prendono in considerazione anche le varie dinamiche di mercato, stabilendo, quindi, un prezzo che più si avvicina a quello reale.

Quando si deve determinare un prezzo di un veicolo usato, infatti, non è sufficiente fare una valutazione del modello e dei chilometri fatti, ma è necessario prendere in considerazione l’ammontare dello stock di veicoli ancora in circolazione, eventuali promozioni in corso, eventuali incentivi, e le preferenze degli acquirenti.

É importante, infatti, indagare su tutti questi principi per capire qual è il vero valore di un mezzo, prima di spingersi a comprarlo.

Listini prezzi motocicli usati: dove trovarli?

Di fatto, per consultare un listino prezzo di motocicli usati si può controllare sulla rivista Dueruote, o comunque su altre riviste di settore.

Non solo, online esistono diversi siti che si occupano della pubblicazione delle quotazioni di motocicli usati. Questi prezzi si basano su un chilometraggio medio, sull’usura del tempo e sull’annualità del modello in questione. I modelli vecchi, infatti, per quanto ancora integri, non possono costare di più di quelli nuovi.

Quando si consultano questi listini, va tenuto conto che il prezzo è suggerito, e che non tiene conto di eventuali riparazioni o pezzi cambiati. Tuttavia, questo non si dovrà discostare troppo rispetto a quello effettivo.