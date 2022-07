Il Museo di Santa Caterina a Treviso comprende tre sedi diverse, tutte collocate all’interno delle mura della città.

Il Museo comprende una sezione archeologica, una galleria d’arte medievale, rinascimentale e moderna, e l’antico edificio gotico di Santa Caterina.

L’obiettivo del museo civici di Treviso è quello di accogliere il suo pubblico e rendere la cultura fruibile e accessibile a tutti.

La struttura è aperta a scuole e gruppi, a cui vengono proposte visite guidate per trasmettere al meglio i contenuti culturali che il museo ha da offrire.

Il complesso museale

All’interno del museo si colgono vaghi accenni di cultura toscana, in quanto è qui che storicamente Dante fu ospite del buon Gherardo da Camino. Il palazzo era simbolo del potere dei Da Camino nella storica città di Treviso, che si concluderà con la rivolta popolare e l’incendio del palazzo.

In questo stesso luogo sorse successivamente il convento di Santa Caterina d’Alessandria, insieme alla chiesa dedicata, per ordine dei Servi di Maria.

Il convento verrà soppresso nel 1772, e perderà la sua destinazione religiosa nel 1806.

Da questo momento il sito viene utilizzato dapprima come caserma e magazzino militare, e poi, dopo una serie di restauri, sede dei musei civici della città.

Fanno parte del complesso museale tre sedi prestigiose: la Casa Robegan, il museo di Santa Caterina, e il museo Luigi Bailo.

All’interno del museo di Santa Caterina vi è una sezione archeologica, dove sono esposte collezioni di età preistorica e protostorica.

Vi è poi la galleria d’arte, un percorso artistico tra opere del medioevo, del rinascimento e di epoca moderna.

Infine, la ex chiesta di Santa Caterina che in un’unica navata in stile gotico si trasforma in un percorso tra affreschi a tema religioso.

Orari, prezzi, e come arrivare al museo di Santa Caterina

Il museo è aperto a visite di gruppi, privati, famiglie e scolaresche dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 18.

Il biglietto intero costa 6€, ridotto a 4€ per convenzionati, gruppi di almeno dieci persone, ultra sessantacinquenni, e per i partecipanti alle iniziative del museo.

Per raggiungere il sito si può utilizzare il treno, in autobus con la linea 1 o 7, o con veicolo privato. Purtroppo, però, il museo non dispone di un parcheggio riservato, e pertanto bisogna usufruire di quelli all’interno della città.

La sede dista soltanto quindici minuti dalla stazione ferroviaria, e due minuti a piedi dalla fermata dell’autobus più vicina.