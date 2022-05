La tecnologia telefonica sta facendo passi da gigante, e con essa anche le truffe telefoniche sui cellulari. Ve ne sono di diversi tipi, ed è essenziale prestare la massima attenzione per non cascarci.

Vi è per esempio la truffa dello squillo, dove un computer emette chiamate automatiche da un numero finto con l’intento di farsi richiamare dal destinatario e recuperare i dati, o addebitare i secondi di chiamata. Un altro esempio è quella della finta chiamata call center, dove una voce registrata invita l’utente a premere determinati numeri per attivare tariffe o abbonamenti.

Le truffe telefoniche in arrivo sui cellulari non finiscono qui: vi sono infatti la Sim Swap, lo Phishing, e la truffa dei finti sondaggi.

Truffe telefoniche sui cellulari: il caso dello squillo

Con la truffa dello squillo, la vittima riceve una chiamata lunga uno o massimo due squilli da un numero di provenienza estera. La chiamata, in realtà, viene effettuata da un computer con un numero fittizio, lunga quanto serve per attirare l’attenzione senza dare tempo di rispondere.

La vittima, quindi, richiama il numero pensando si tratti di qualcosa di importante, ma alla risposta non vi è nessuna voce all’altro capo del telefono. Soltanto un computer che emette suoni mentre la vittima cerca in tutti i modi di farsi sentire.

La chiamata addebita in automatico cifre assurde come €1,50 al secondo, o viene richiesto l’inserimento dati per l’attivazione di abbonamenti.

Il Vishing, finti sondaggi, e truffe di finti call center

Il Vishing, o False chiamate di telemarketing, i finti sondaggi e i finti call center, hanno tutti in comune una sola cosa: un operatore chiama la vittima facendogli delle domande col fine di rubare dati di carte di credito e conti correnti, o di ottenere consensi all’attivazione di abbonamenti.

A volte, la chiamata viene gestita da un computer che dà indicazioni all’utente tramite voce registrata. In entrambi i casi vengono addebitati costi di chiamata alla vittima, che possono superare anche 1€ al minuto.

Come denunciare le truffe telefoniche in arrivo sui nostri cellulari

Per bloccare una chiamata truffa in arrivo sul nostro cellulare è possibile inserirla nella lista nera. In questo modo, il numero non potrà più inviarci chiamate ed sms.

In alternativa, se sei sicuro che si tratti di una truffa telefonica, puoi rivolgerti alle autorità competenti come la polizia di stato, o la polizia postale. Porta il cellulare alle autorità, dimostrando come è avvenuta la truffa.

In alternativa, se non sei sicuro dell’accaduto, puoi chiamare il tuo operatore chiedendo le motivazioni degli addebiti non riconosciuti. Se l’operatore confermerà che si tratta di una truffa, sporgi denuncia alle autorità competenti.

In ogni caso la soluzione migliore è la prevenzione: non rispondere a numeri che non conosci, specialmente se di provenienza estera, non cliccare su link sconosciuti, e non fornire mai i tuoi dati per telefono ad utenti non sicuri. In questo modo eviterai di ventare una vittima delle truffe telefoniche per cellulari.