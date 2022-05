Come ottimizzare la gestione della logistica e-commerce

Tutti gli store online di successo hanno alle loro spalle una logistica e-commerce efficiente, in grado di offrire una customer experience ottimale ai clienti, semplificando la gestione operativa del business e rendendo i costi sostenibili. D’altronde, al giorno d’oggi la massima soddisfazione del cliente è l’elemento principale di qualsiasi strategia e-commerce, un risultato da ottenere attraverso una logistica performante.

Dallo stoccaggio dei prodotti all’imballaggio, dalle spedizioni al customer care, ottimizzare la logistica e-commerce non è un compito semplice, soprattutto per un piccolo web shop o un nuovo business online. Il rischio di commettere errori in queste circostanze è davvero molto elevato, oppure di sottovalutare l’impatto dei costi e perdere competitività sul mercato, due aspetti che possono pregiudicare lo sviluppo del business.

Tuttavia, aziende come Shipmatic propongono soluzioni logistica e-commerce personalizzate, scalabili ed efficienti, per distinguersi dalla concorrenza con il supporto di un servizio logistico specializzato per il settore del commercio elettronico. Si tratta di una logistica in outsourcing per e-commerce, attraverso la quale ridurre le spese di gestione e i tempi di evasione degli ordini, usufruendo di costi trasparenti e competitivi che si possono conoscere prima mediante un apposito simulatore di costi sulla piattaforma shipmatic.io.

Le caratteristiche principali di una logistica e-commerce efficiente

Per ottenere una logistica e-commerce efficiente sono necessarie alcune caratteristiche fondamentali, senza le quali non è possibile portare il proprio store online al successo, a prescindere dalla validità del progetto. Innanzitutto serve un magazzino rapido e flessibile, in grado di supportare i flussi di vendita del proprio e-commerce. Ciò include un sostegno adeguato per la stagionalità dei prodotti, eventi particolari come il Black Friday e le festività legate al Natale, oppure il trattamento di diverse tipologie di prodotti.

Nella logistica per e-commerce non devono mancare tecnologie per la gestione del magazzino, con le quali tracciare ogni ordine e usufruire di una perfetta sincronizzazione tra lo store online e il magazzino. In questo modo si possono gestire in maniera efficiente tutta una serie di processi, come il controllo degli stock, le dinamiche di stoccaggio e il picking. Il software deve essere integrabile con le proprie piattaforme, ad esempio il gestionale e-commerce per il backoffice e il CRM utilizzato.

La logistica e-commerce richiede anche l’ottimizzazione del picking e della preparazione degli ordini, per velocizzare le tempistiche che intercorrono tra l’ordine effettuato dal cliente nell’e-commerce e l’avvio della spedizione. Il picking, in particolare, deve essere reattivo ed efficiente, usando tecnologie e macchinari adeguati per agevolare il prelievo e la distribuzione delle merci alle varie postazioni. Lo stesso vale per l’imballaggio dei prodotti, optando per un packaging veloce, personalizzato e in grado di proteggere bene il contenuto durante il trasporto.

Dopodiché, per ottimizzare la logistica e-commerce è necessario avvalersi di servizi professionali di spedizione, dai quali dipende la qualità della customer experience e la sostenibilità dell’intero processo logistico. Costi eccessivi o un servizio inefficiente possono compromettere tutta la logista e-commerce, perciò è necessario scegliere con attenzione le soluzioni adatte. Inoltre, non bisogna tralasciare anche la gestione dei resi, un’attività che deve essere efficiente e avere costi ridotti per l’e-commerce, oltre alla necessità di proporre un servizio clienti di qualità ai propri clienti.

Risparmiare e aumentare la competitività con la logistica e-commerce in outsourcing

Ovviamente è possibile occuparsi in modo autonomo della logistica per e-commerce, considerando però che servono ingenti investimenti, tecnologie moderne e l’acquisizione di competenze professionali adeguate. Questi aspetti rendono poco sostenibile mantenere la logistica all’interno del business, soprattutto in termini di costi e rischi. Per risparmiare e aumentare la competitività è possibile scegliere una soluzione di logistica e-commerce in outsourcing, esternalizzando l’intera supply chain del proprio store online.

Si tratta di una scelta strategica che permette di ottimizzare i costi di gestione, delegando tutte le fasi di stoccaggio, picking, imballaggio, evasione degli ordini, spedizione e supporto clienti ad aziende specializzate e qualificate. Questa soluzione consente di dedicarsi alla propria attività, concentrandosi sulle strategie di crescita e i piani di marketing, con il supporto di un’infrastruttura logistica versatile ed efficiente in grado di accompagnare lo sviluppo del proprio e-commerce.