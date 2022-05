Cappuccetto rosso è una vecchia fiaba per bambini, ed insegna ai più piccoli a non dare retta agli sconosciuti, e a tenere a mente che in molti nascondono la loro vera natura portando delle maschere. Cappuccetto rosso piace tantissimo ai bambini, e amano i suoi disegni da colorare per ricreare la storia.

I disegni di Cappuccetto rosso da colorare possono essere comodamente scaricati dal web in modo del tutto legale. Vi sono infatti tantissimi siti che offrono immagini in bianco e nero dei personaggi, oppure che ritraggono scene del racconto.

Cappuccetto rosso: origini del racconto e trama

La storia di Cappuccetto rosso ha origini nella tradizione popolare francese del XIV, quando si raccontava questa storia ai bambini per farli addormentare.

Col tempo, tantissimi autori trassero spunto da questa storia, e ne fecero una propria versione.

Le versioni più famose sono quelle dei Fratelli Grimm, e di Charles Perrault.

La trama narra di una bambina soprannominata Cappuccetto rosso a causa della mantella che portava sempre. Lei deve portare una torta alla nonna malata su richiesta della mamma. Tuttavia, non solo disubbidisce alla madre passando per il bosco, ma da anche confidenza ad un lupo piuttosto furbo, il quale, dopo averle chiesto dove era diretta, si nutrirà di lei e della nonna.

Alcune versioni hanno un lieto fine, come quella dei Grimm, in cui un cacciatore salva la nonna e la bambina dal lupo.

Cappuccetto rosso da colorare: dove trovarli

Per la gioia di mamme e bambini, il web è ricco di immagini di Cappuccetto rosso da colorare.

Già nella sezione “immagini” di Google vi sono diverse selezioni proposte dal motore di ricerca.

Chi non si accontenta, però, le può trovare su coloratutto.it, oppure su disegnidacolorare.com.

Oltre a questi vi sono tantissimi altri siti, che permettono di effettuare il download gratuito di questi disegni.

Questi due siti propongono diversi disegni con i personaggi della storia, oppure rappresentanti scene del racconto.

I disegni sono diversi e con vari stili, in quanto sono moltissimi gli autori che hanno partecipato al progetto.

Libri da colorare di Cappuccetto rosso

Purtroppo, i disegni che si trovano sul web sono diversi e creati tutti da diversi autori.

Se si desiderano immagini dello stesso stile per ricreare la storia di Cappuccetto Rosso, la scelta migliore è quella di acquistare un libro da colorare.

Questi libri hanno un prezzo di circa 5€, e vengono venduti in tutte le librerie online come Mondadori o Ibs, e su Amazon.