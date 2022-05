Allenarsi con il tapis roulant: ecco i nostri consigli

Chiunque abbia qualche dubbio sull’acquisto di un tapis roulant temendo, in particolare, di potersi annoiare dopo poco tempo, sappiate che questo succede solo se non si sa come allenarsi finendo per fare sempre gli stessi allenamenti.

Pur trattandosi di un’opinione comune, in realtà il tapis roulant può essere un ottimo mezzo per sperimentare e, di conseguenza, per incrementare notevolmente la propria motivazione, soprattutto se non si ha il tempo o la voglia di recarsi in palestra.Inoltre, per chi desidera avere una prova tangibile dei propri cambiamenti e non riesce ad attendere i risultati, il tapis roulant rappresenta un’ottima soluzione perché questo permette di vedere in tempo reale i progressi, donando quel tocco di motivazione in più. Il tapis roulant rappresenta un’ottima soluzione anche per coloro i quali preferiscono correre con la musica, eliminando i rischi presenti per strada.

Come iniziare

Per poter iniziare un qualsiasi programma di allenamento con il tapis roulant occorre prestare attenzione ad alcuni fattori, in modo tale da evitare infortuni e/o dolori futuri. La prima cosa da fare è assumere la postura giusta, preoccupandosi di poggiare il piede completamente sul rullo e protendendo leggermente il busto in avanti, tenendo braccia e spalle rilassate, altrettanto importante è guardare dritti davanti a sé ed evitare di distrarsi.

Una volta assunta la posizione corretta, si può procedere con l’impostazione dei parametri essenziali tra cui troviamo, nella maggior parte dei modelli, il peso, la durata dell’allenamento, la velocità e la pendenza.

Proprio queste impostazioni sono quelle su cui vi consigliamo di giocare per scongiurare la noia: variare una sola di queste può rendere l’allenamento completamente diverso dal precedente sia in termini di fatica che di soddisfacimento, oltre che di divertimento.

Un esempio di allenamento

Il modo migliore per poter stabilire un tipo di allenamento da svolgere con il tapis roulant è sicuramente quello di saper alternare efficacemente un ritmo facile, un ritmo veloce ed un ritmo di recupero.

Per iniziare vi consigliamo di optare per una sessione di 35 minuti sul tapis roulant che prevedono un riscaldamento di 5 minuti seguito dall’alternarsi di un ritmo veloce ad un ritmo di recupero, prima di durata uguale e poi riducendo sempre di più il ritmo di recupero.

Per chi desidera sfruttare il tapis roulant per aumentare la propria forza, invece, il modo migliore è quello di modificare la pendenza: dal 2% (simulazione del terreno esterno) al 4% (per la corsa) all’8% (per la camminata).