ADSL: cos’è e come funziona?

Si sente spesso parlare di ADSL, una tecnologia che continua a essere particolarmente diffusa nonostante la crescita e l’espansione di altre soluzioni, come la fibra misto rame o la fibra ottica; tuttavia, anche se il termine è molto conosciuto, non tutti saprebbero dire di che si tratta con esattezza.

Ecco allora qualche informazione su cos’è l’ADSL e come funziona.

Cos’è l’ADSL

ADSL è un acronimo che sta per Asymmetric Digital Subscriber Line, e che indica una delle tecnologie di trasmissione dati tramite cui è possibile accedere alla rete internet ad alta velocità.

Si tratta della soluzione più adottata nelle case in quanto permette la connessione a internet sfruttando il classico doppino telefonico, senza quindi bisogno di effettuare lavori di sorta per predisporre l’abitazione.

Come dice la “A” dell’acronimo, l’ADSL è caratterizzata da una trasmissione asimmetrica, ovvero prevede velocità differenti nelle fasi di download (ricezione dei dati) e di upload (trasmissione dei dati): in ogni caso, alcuni tool online permettono di verificare questi dati sulla propria connessione; basta, ad esempio, utilizzare lo speed test di Adsl-Test.it per misurare la velocità della propria ADSL e anche per confrontarla con quelle più veloci della zona, in modo da trovare eventualmente una soluzione più vantaggiosa per le proprie esigenze.

ADSL: come funziona?

Il funzionamento dell’ADSL è molto semplice e si basa sull’utilizzo delle tecnologie DSL, ovvero quelle che si appoggiano alla linea telefonica fissa già presente in casa. A partire da questo, il collegamento di internet dalla centrale dell’operatore scelto alla propria casa avviene grazie alla presenza di un modem, apparecchio di piccole dimensioni da tenere in un punto strategico dell’abitazione per garantire una buona linea in ogni stanza.

La qualità della connessione dipende dalla qualità del modem stesso, così come dalla robustezza dei cavi e dalla distanza tra abitazione e centrale telefonica, ma in ogni caso ancora oggi l’ADSL rappresenta una valida opzione per una rete internet ad alta velocità stabile e affidabile.

Cosa si può fare con l’ADSL

L’ADSL offre prestazioni buone, che permettono un utilizzo di internet soddisfacente per svolgere la maggior parte delle comuni attività: streaming audio e video, per esempio, così come di download e upload di file e della classica navigazione web.

Attenzione, però, perché comunque si tratta di una tecnologia con dei limiti. In particolare, l’ADSL potrebbe non essere la scelta ideale nel caso in cui si lavori da casa, o in nuclei familiari nei quali diversi membri della famiglia hanno bisogno di utilizzare la connessione per diversi scopi contemporaneamente. In caso di saturazione della banda, infatti, l’ADSL non sempre è in grado di garantire prestazioni ottime, ma si potrebbero invece riscontrare rallentamenti nella connessione, così come interruzioni e blocchi durante le riproduzioni multimediali.

In via generale, quindi, la tecnologia ADSL è ottima ma ha delle limitazioni, si può utilizzare internet per tutti gli scopi per cui può essere usato, ma se si collegano più dispositivi allo stesso momento si potrà non godere sempre e perfettamente di una connessione veloce e soddisfacente.