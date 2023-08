Vacanze con gli animali: quali sono le mete migliori? Cosa fare?

Chi ha un animale domestico, in particolare un cane, sa che è praticamente impossibile andare in vacanza se il proprio amico a quattro zampe. Oggi, è possibile portarli con un po’ di organizzazione e se si trovano le strutture adatte. Ma quali possono essere le mete migliori da scegliere e che possono piacere anche al proprio cane o gatto?

Mete nella natura

Di sicuro, se si ha un cane, le mete migliori in cui portarlo sono quelle in mezzo alla natura, che sia mare, montagna o lago. Nel primo caso, è bene assicurarsi che la spiaggia presso cui ci si reca sia aperta agli animali, e verificare i regolamenti da seguire. In questo caso, tra le mete più gettonate al mare ci sono Bibione, che da anni è considerata una meta pet-friendly, anche per i corsi che propone sui cani, il Lido delle Nazionali, nel Parco del Delta del Po, con un villaggio turistico adatto ai cani, la Maremma, in Toscana, e Bellaria – Igea Marina, vicina a Rimini.

In montagna, invece, sono consigliate Valtournenche, in Valle d’Aosta, con sentieri e laghetti presso cui fare passeggiate, oppure la Val di Cogne, Valle Pesio e la Valle del Gran San Bernanrdo. Al lago e in campagna, le destinazioni migliori sono il Lago di Garda, il lago di Como, il lago d’Iseo, le Langhe e la Brianza.

Forse ci si sta chiedendo qual è la meta migliore se si ha un gatto. Certo, è meno semplice portare questo animale in vacanza, ma in molti lo fanno, tenendoli perfino al guinzaglio su spiagge o altri posti all’aperto. In Italia, una spiaggia consigliata per loro è quella di Sa Pallosu, in Sardegna, che oltre ad essere bella da vedere, risulta una vera e propria oasi felina, in cui gli abitanti si occupano di questo animali, e i pescatori li nutrono con scarti del pesce.

Gli animali in città d’arte

Forse le vacanze meno indicate con gli animali sono quelle in cui ci si vuole recare nelle città d’arte. A Roma, a Firenze o in altre mete, infatti, si trovano rumori e traffico, a cui forse non si è abituati e per cani e gatti possono sembrare molesti. Non bisogna dimenticare, poi, che è difficile entrare nei musei con i proprio animali. Anzi, in molto è sicuramente vietato, ma ciò varia a seconda delle normative previste.

Tuttavia, dei tesori dell’arte si trovano anche in borghi e piccole città, in Italia, presso le quali il proprio animale domestico si può sentire più a suo agio.