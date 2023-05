Arredamento in stile medievale: quali elementi comprende? Che toni scegliere?

La passione per la storia e le saghe medievale può anche influenzare il nostro modo di arredare la casa. Certo, non si può trasformare la propria casa in un castello medievale (periodo datato dal 476 al 1492), ma crearne la stessa atmosfera suggestiva è possibile, con gli elementi e i colori giusti, con tutte le comodità di oggi. Ma quali sono? Come inserirli in casa?

Le sue caratteristiche

Le abitazioni medievali, castelli inclusi, si distinguevano per un arredo semplice e spartano, in cui primeggiavano soprattutto mobili ed elementi di legno, ma anche pietra e tessuti naturali. Il sistema di riscaldamento, poi, consisteva solo in un camino, che oggi può essere sicuramente un elemento suggestivo. Una caratteristica dell’arredamento medievale, che risulta comoda anche oggi, soprattutto se si vuole salvare lo spazio, è di usare un mobile per più funzioni.

Per quanto riguarda il legno, in quel periodo i più usati (nonché disponibili) erano quelli di noce, rovere, castagno e abete, che si possono reperire anche oggi. Un altro materiale usato per i mobili e vari accessori era il ferro battuto. Le forme più usate erano quelle quadrate e rettangolari, nonché gli archi.

L’illuminazione, invece, era pittosto scarsa nel Medioevo, in quanto provaniva da camini e candele, e nel proprio arredamento, oltre a lampadari ornamentali in linea con questo stile, si possono sempre inserire, anche se più come elemento decorativo. I colori da usare, possono essere vari, ma si opta soprattutto per il rosso (in varie sfumature), il verde e il marrone.

Alcune idee di arredamento

Nel soggiorno, come in altre stanze della casa, a dominare devono essere sicuramente i mobili ed altri elementi di legno, dai tavoli agli scaffali. Le lampade, invece, devono essere semplici, non troppo luminose. Chi vuole rendere l’atmosfera più suggestiva può trovare i mobili giusti e altri elementi decorativi, nei mercatini dell’usato o negozi d’antiquariato, come armature, spade o scudi.

La cucina non deve di sicuro essere da meno, soprattutto se unita alla sala da pranzo, ed anche qui ci sono diverse soluzioni salvaspazio. Gli attrezzi da cucina, come cucchiai, posate, bicchieri o piatti, possono essere anch’essi di legno (o perlomeno sembrarlo).

Il bagno, in stile medioevale, può comprendere una vasca dalla forma di una tinozza di legno, circolare oppure ovale, e nell’allestimento si possono mettere piccole ciotole con essenze, magari tra quelli più usate nell’epoca a cui ci si ispira, e specchi ornati con disegni o intarsi (questi si possono inserire anche in salotto).

In una camera da letto ispirata al medioevo, a padroneggiare deve essere il letto, in legno o ferro battutto, con caratteri distintivi, e con ampie tende che rendono la stanza più calda. A bordo del letto, non manca una cassapanca di legno, decorata e con una chiusura in metallo, dove si può inserire di tutto, dalla biancheria ai gioielli. Nell’angolo dedicato allo studio e al lavoro, poi, è possibile piazzare un leggio di legno.