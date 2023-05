Risparmi: una gestione ottimale passa per l’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria, nella sua accezione più ampia, è l’insieme di nozioni che permette a un individuo di gestire autonomamente i propri risparmi o che consente di approcciare con consapevolezza i mercati, anche se assistiti da una figura che svolge servizi di consulenza in quest’ambito.

Si tratta dunque di acquisire una solida base di competenze, per avere il controllo totale delle proprie attività finanziare, in modo da individuare quelle che possono essere le migliori strategie per investire, ponderando accuratamente ogni scelta.

Alla luce di tutti questi aspetti l’educazione finanziaria si configura come un’opportunità, per riuscire a cogliere tutte quelle occasioni di investimento che altrimenti passerebbero inosservate.

La proposta formativa al giorno d’oggi è ampia e variegata, grazie all’offerta messa a disposizione da società di formazione finanziaria come la Alfio Bardolla Training Group (sito web: www.alfiobardolla.com), che propone corsi, anche gratuiti, eventi live e in streaming, approfondimenti online e libri.

Il gruppo di lavoro che porta avanti il progetto può contare sulla collaborazione di professionisti con una notevole esperienza in vari ambiti del mondo degli investimenti, pertanto chi si avvale delle loro prestazioni ha l’indubbio vantaggio di accedere a un percorso formativo volto a sviluppare una formazione a 360 gradi.

Perché seguire un percorso di formazione finanziaria

Come anticipato, gli utenti che si rivolgono agli esperti di alfiobardolla.com per accrescere il proprio bagaglio culturale nel campo della finanza, hanno l’opportunità di scegliere in un ampio ventaglio di proposte.

Difatti, partecipando agli eventi dal vivo – sia convention sia sessioni individuali – o studiando i concetti teorici della materia sui prodotti fisici e digitali, si può imparare a gestire in autonomia i risparmi personali con la medesima semplicità con cui si possono carpire i segreti per destreggiarsi nel settore immobiliare in modo proficuo.

Del resto, oggigiorno l’enorme vantaggio dei corsi di formazione è rappresentato principalmente dalla possibilità di fruirne in varie modalità, per rispondere a qualsivoglia esigenza dell’utente sia in termini di tempistica sia in termini di logistica.

Sfruttando i supporti disponibili al giorno d’oggi per i collegamenti da remoto, inoltre, è possibile evitare gli spostamenti fisici anche in occasione di eventi live, così come di sessioni in aula o individuali dal vivo tenute dai professionisti dei mercati finanziari.

Per una gestione del tutto autonoma del tempo da dedicare allo studio, invece, è possibile orientarsi verso i manuali in formato cartaceo o digitale, che permettono al lettore di dedicarsi allo studio nei momenti della giornata che predilige. Lo stesso discorso vale per i tutorial in formato audiovisivo, che in aggiunta hanno il merito di rendere meno pesante la fase di apprendimento.

Educazione finanziaria e diversificazione dell’allocazione di portafoglio

Un buon percorso di formazione per imparare a gestire in autonomia i risparmi predispone l’utenza ad avere contezza di tutto ciò che segue l’individuazione del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale congruo al raggiungimento degli obiettivi di rendimento.

Quindi chi si appresta a costruire una asset allocation ben diversificata, dopo aver acquisito un certo know how, conosce a sufficienza i meccanismi di funzionamento di ciascuna classe di investimento e dei vari strumenti finanziari ed è in grado di valutare, conseguentemente, i rischi sottesi dalla loro natura.

Con questa mole di informazioni è possibile definire una strategia di ribilanciamento del portafoglio.