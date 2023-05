Chi è l’attore che impersona Loki nel film Marvel? In quali altri film è apparso?

Nella mitologia nordica, Loki è un dio ambiguo, astuto ed ingannevole, e non si può certo dire che il personaggio della Marvel, sia nei fumetti che nei film sia da meno. Nella serie di film dedicato agli eroi Marvel, appare per la prima volta in Thor (2011) ed in seguito gli è stata dedicata proprio una serie televisiva. A interpretarlo è Tom Hiddleston, ma cosa si sa di questo attore? Quali altri ruoli ha impersonato?

Tom Hiddleston

Questo attore inglese è nato a Londra il 9 febbraio 1981, da padre fisico, di origini scozzesi, e madre ex menager teatrale e direttrice di scena. Ha due sorelle: Sarah e Emma, rispettivamente giornalista ed attrice. Dopo l’Università di Cambridge, completò i suoi studi di recitazione alla Royal Academy of Dramatic Art, in cui si diplomò nel 2005.

Dapprima recitò in teatro, nel 1999, arrivando in televisione nel 2001, in un film tv, e poi al cinema nel 2007, in Unrelated. Il ruolo di Loki lo impersonò per la prima volta nel 2011, e diventò uno dei suoi ruoli più iconici, in quanto è prevista una seconda stagione della serie televisiva dedicata a esso. Come altri attori, ha anche recitato a teatro, sia prima che dopo l’inizio della sua carriera televisiva e cinematografica. Grazie ai suoi numerosi ruoli, sia nei film degli Avangers che in altri, ha vinto vari premi.

Nella sua vita privata, si sa che dal 2019 ha una relazione con la collega Zawe Ashton, conosciuta sul set di Betrayal. Nel 2022 i due hanno annunciato il loro fidanzamento e nello stesso anno, ad ottobre, hanno avuto il primo figlio. Hiddleston è anche un ambasciatore UNICEF e si definisce un femminista. Di lui si sa anche che ama il rugby, parla diverse lingue straniere (ha studiato anche latino e greco), e sa suonare la chitarra e il piano.

I ruoli da lui interpretati

Oltre a Loki, tra i ruoli impersonati da Hiddleston si possono citare: