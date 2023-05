Cellulite: che cos’è, cause e come contrastarla

La cellulite colpisce perlopiù le donne, ed è una condizione medica in cui la pelle risulta essere irregolare. Quest’ultima, nonostante possa recare difficoltà psicologiche dovute all’apparenza fisica, non si può considerare una condizione grave. Inoltre, appare in maniera differente a seconda di alcuni fattori come l’età, il peso, la genetica e altro, perciò la cellulite risulta essere indissolubilmente legata al soggetto, e si presenta in quattro possibili fasi, utili per poterla classificare. Le cause scatenanti sono diverse, così come i modi per contrastare la cellulite: ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Cos’è la cellulite

Con il termine “cellulite” si indica un accumulo di grasso sotto pelle, talmente incisivo da rendere quest’ultima nodosa all’apparenza esteriore, e perciò piena di buchi. Fortunatamente non è una condizione medica grave, nonostante possa comportare degli svantaggi legati all’estetica e, di conseguenza, alla mente.

Siccome colpisce quasi solo le donne, la cellulite è capace di indurre un soggetto a non accettare più quella parte di sé in quanto troppo irregolare, una voce fuori dal coro rispetto a come si presenta il resto del corpo. Infatti, il tessuto adiposo in questione presenta una serie di piccoli buchi consecutivi, che ricordano quasi la buccia dell’arancia; questa zona del corpo esteticamente si mostra parecchio ondulata.

Le cause della cellulite

Le cause scatenanti la cellulite possono essere le più disparate, e talvolta i diversi fattori si sommano anche. In pochi sanno che questa condizione medica può essere ereditaria, e quindi può formarsi in un soggetto per una mera questione genetica, in un qualunque momento della propria vita, a prescindere dall’età. Altra causa della cellulite potrebbero essere le disfunzioni ormonali come la menopausa o la pubertà, andando ancor più indietro nel tempo. Anche in caso di gravidanza potrebbe presentarsi, in quanto per un certo periodo ci sono degli squilibri.

Lo stile di vita è in grado di decretare la comparsa della cellulite, come ad esempio una cattiva alimentazione associata ad una parziale o totale mancanza di attività fisica. Persino il fumo è riconosciuto come una causa della suddetta condizione medica, poiché può aggravare la condizione della pelle, nonché la circolazione del sangue. Con l’invecchiamento, siccome la pelle diventa sempre più molle, è possibile che si sviluppi la cellulite in alcune zone del corpo. Infine, il cortisolo (un ormone) viene rilasciato nel momento in cui si è sottoposti a parecchio stress, e ciò può comportare la presentazione di della cellulite.

Come contrastare la cellulite

Per contrastare la cellulite possono esserci diverse soluzioni, tra cui la prevenzione: è consigliato adottare uno stile di vita sano, tra alimentazione e attività fisica. Siccome si è accennato alle quattro fasi della cellulite, è opportuno sapere che se beccata alla prima fase, il tessuto adiposo può essere tranquillamente rimosso con la terapia laser, oppure con integratori e creme anticellulite disponibili presso Dr. Max, la farmacia sul web. Ma questi efficaci rimedi possono essere adoperati anche nel caso in cui la cellulite presente sia classificabile nelle successive tre fasi.

Per cercare di contrastare questa condizione medica, bisogna assolutamente idratare la pelle al meglio, così da favorire la circolazione sanguigna; ciò è possibile anche se vengono effettuati appositi massaggi, in grado persino di rendere la pelle più elastica. Uno dei metodi di recente diffusione è la terapia a onde d’urto, che consiste nel fare un uso funzionale delle onde sonore ad alta frequenza.

Infine, anche la terapia a radiofrequenze è adatta allo scopo di contrastare la cellulite, in quanto le onde elettromagnetiche producono il collagene necessario a riscaldare il tessuto adiposo. Per quanto riguarda la chirurgia, è preferibile evitare. Gli interventi possono rivelarsi pericolosi, e quindi per eliminare semplicemente la cellulite non vale in alcun modo il rischio.