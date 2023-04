Come si usa l’avocado nei trattamenti di bellezza? A cosa fa bene?

L’avocado è un frutto proveniente dall’omonima pianta esotica, originaria dell’America centrale, che oggi non solo si trova sulla nostre tavole come ingredienti di vari piatti, ma anche come alimento benefico. Ma come si usa nei trattamenti di bellezza?

Le sue proprietà e benefici

Questo frutto ha un’elevata quantità di vitamine e di potassio, ma presenta anche dei grassi (21 grammi per un etto), ma questi sono di tipo insaturo, e aiutano quindi a ridurre il colesterolo nel sangue. Si può inserire nelle diete dimagranti, visto che stimola il metabolismo, ma è bene mangiarne in quantità moderate, ossia 70 grammi al giorno, ed è bene consumarlo crudo, in quanto può diventare amaro una volta cotto.

E’ un cibo quasi completo, e presenta numerosi benefici. Esso, infatti, elimina dei batteri che possono colpire l’intestino, è energetico, aiuta a contrastare infezioni urinarie, disturbi allo stomaco e problemi al fegato. E’ noto anche per rallentare l’invecchiamento delle cellule, prevenendo così delle malattie degenerative, grazie al suo alto contenuto di sostanze antiossidanti, ed anche patologie come l’artrosi, perché stimola la formazione del tessuto osseo e della cartilagine.

Tuttavia, è sconsigliato a chi allergico al lattice, perché potrebbe attivare una reazione allergica. Anche chi assume anticoagulanti dovrebbe stare attento a quanto ne consuma, perché ricco di vitamina K, che aumenta la coagulazione del sangue.

Avocado e bellezza

La polpa di questo frutto è ricca di grassi, che vengono inseriti in vari prodotti emollienti, per le sue proprietà nutritive. Ciò lo rende un ingredienti base anche di creme e altri cosmetici antismagliature ed antirughe.

L’olio che si ricava da esso, disponibile in farmacia ed in erboristeria, è un ottimo alleato delle pelli secche e se si usa ogni giorno, ha un effetto rigenerante e può rallentare la formazione di rughe e rughette. Se l’olio viene applicato anche su seno, cosce e pancia, può prevenire anche l’insorgenza di smagliature. In estate, chi si abbronza facilmente può usarlo per evitare che la pelle diventi rossa, favorendo così un’abbronzatura dorata.

Anche i capelli possono beneficiare di questo olio: chi li ha secchi può usarlo come maschera rigenerante, applicando sulla propria chioma una volta alla settimana, lasciandolo agire per una mezz’ora prima di risciacquare con lo shampoo. Sempre per i capelli si può usare la polpa del frutto schiacciato per preparare un impacco, da applicare sui capelli bagnati sempre per trenta minuti, dopo lo shampoo. Uno shampoo casalingo, poi, si può realizzare mescolando un bicchiere di shampoo neutro ad un cucchiaio dell’olio del frutto e un tuorlo d’uovo. Sia per lo shampoo che per l’impacco con la polpa, si consiglia di risciacquarli con acqua fredda.

In estate, l’avocado si può usare per preparare un frullato, benefico anch’esso per la pelle, ed energetico. Esso si prepara frullando l’avocado con succo d’arancia, succo di limone e zenzero fresco.