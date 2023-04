Sognare di avere la barba: che cosa può significare?

Nei sogni possono accadere le cose più strane, ma anche dei fatti banali, ed avere la barba può essere sia una cosa strana che normale, a seconda dei casi. Ma che cosa vuol dire? Che cosa simboleggia la barba?

La barba

E’ importante partire dalla simbologia della barba: essa, generalmente, è un segno di virilità, soprattutto negli uomini adulti, mentre per i ragazzi può essere un modo di distinguersi dai loro coetanei. Ogni popolo, antico o moderno, poi, vede la barba in modo diverso: nell’antico Egitto, radersi la barba poteva essere sia un dovere religioso che una regola igienica. Per gli ebrei, invece, lasciarla crescere era (ed è ancora) un precetto religioso. Dio, Gesù e i santi, poi, vengono sempre raffigurati con delle barbe, che sono simbolo di autorità e saggezza.

Oggi, c’è chi si lascia crescere o meno la barba a seconda delle mode e dei propri gusti. Si può portare in vari modi: lunga, corta, oppure molto corta sui lati. Chi decide di tenerla lunga, comunque, deve saperla curare e spuntare nel modo giusto, con i vari prodotti, come cere ed oli.

Cosa significare sognare la barba

Secondo Jung, sognare di avere la barba, soprattutto se ciò succede a una donna, significa connettersi alla parte più mascolina di se stessi, e ciò può portare a riflettere su dei comportamenti aggressivi ed autoritari che si tengono nella vita reale. Freud, invece, attribuiva a tale sogno un significato più di carattere sessuale, in quanto la barba indicava maturità negli uomini o verso gli uomini.

Il significato del sogno in sé può cambiare anche da chi porta la barba, come è fatta quest’ultima, etc. Ad esempio sognare di avere una barba bianca può indicare la paura di invecchiare. Secondo la psicoanalisi moderna, essa può fare riferimento anche alla salute. I cinesi sostenevano che indicasse longevità.

Una donna che sogna di avere la barba, è generalmente una persona molto sicura di sé e che prende le decisioni. La barba che cresce può simboleggiare una nuova sfida di affrontare fuori dalla propria comfort zone. Per gli uomini, invece, avere la barba in sogno indica spesso qualcosa di positivo, a prescindere da chi è abituato a portarla oppure no.

Per quanto riguarda l’oniromanzia, una barba lunga e folta, in sogno, è segno di onore ed eloquenza, ed anche in questo caso i significati possono essere più diversi, a seconda del contesto. Ad esempio, una barba troppo lunga indica l’inizio di alcune perdite, mentre sognare una donna barbuta mette in guardia il sognatore verso chi gli sta accanto.