Seggiolini per auto: cosa dice la legge in merito? Quali comprare?

Per i genitori la sicurezza dei figli è sempre al primo posto, e naturalmente non si può trascurare quella in auto. L’uso dei seggiolini, si sa, è obbligatorio, ma cosa dice l’articolo del Codice della Strada inerente ad esso? Come scegliere quello giusto? Quali modelli si possono trovare in commercio?

L’articolo 172

Nel Codice della Strada non si parla espressamente di seggiolini, ma l’articolo 172 dichiara esplicitamente che i bambini di una statura che va fino ad 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta specifico per loro, idoneo al loro peso. Se non si è provvisti di tale sistema, i bambini al di sotto dei tre anni non possono viaggiare in auto, a meno che sul sedile anteriore, con loro, non ci sia un adulto al di sopra dei sedici anni. Anche le cinture di sicurezza devono essere a norma di bambini, e sono esentati ad averle solo alcune categorie di guidatori, come gli appartenenti alla forze dell’ordine.

Chi non fa uso di tali dispositivi, può essere soggetti a sanzioni che vanno da 41 a 167 euro. Vengono multati anche chi produce o importa dispositivi di ritenuto non omologati e li commercializza (tale multa va dagli 866 agli 3464 euro), e possono essere soggetti a confisca.

Quali seggiolini scegliere

Per quanto siano breve o lunghi i tragitti in auto, è fondamentale per i genitori avere un seggiolino adatte al proprio figlio. E’ anche vero che gli incidenti d’auto sono tra le prime cause di morte dei bambini e l’uso del seggiolino riduce del 90 % il rischio di incorrere in lesioni.

Secondo le normative, i tipi di seggiolini si dividono in vari gruppi, a seconda del peso del bambino a cui sono destinati, ed è in base a tale dato che bisogna determinare la scelta del seggiolini. Tra i modelli in commercio più consigliati ci sono: