Confina con lo Yemen: Oman tra fortezze, oasi, deserti e antiche rotte commerciali

L’Oman è uno dei Paesi più affascinanti della penisola arabica, spesso scelto da chi cerca paesaggi autentici, storia millenaria e un turismo meno affollato rispetto ad altre destinazioni del Golfo. Situato all’estremità sud-orientale della regione, confina con lo Yemen a sud e si affaccia sul Mar Arabico, sul Golfo di Oman e sullo strategico stretto di Hormuz.

La sua posizione ha favorito per secoli commerci, scambi culturali e collegamenti marittimi con India, Africa orientale e Persia. Ancora oggi il Paese conserva una forte identità legata al mare, ai mercati tradizionali e alla vita nelle oasi. Le antiche vie delle spezie raccontano un passato in cui incenso, datteri e tessuti attraversavano porti e deserti.

Un territorio tra montagne, dune e costa

Il paesaggio omanita cambia rapidamente nel giro di pochi chilometri. A nord sorgono le montagne dell’Hajar, dove vallate profonde e villaggi in pietra interrompono l’aridità della regione. Qui si trova Jebel Shams, considerata la vetta più alta del Paese, affacciata su canyon spettacolari. Le montagne dell’Hajar dominano l’orizzonte e offrono temperature più miti rispetto alle pianure costiere.

Verso l’interno si estendono aree desertiche immense, tra cui il Wahiba Sands, noto anche come Sharqiya Sands. Le sue dune dorate possono raggiungere altezze notevoli e ospitano comunità beduine che mantengono usanze tradizionali. Il deserto omanita cambia colore durante il giorno, passando dall’ocra intenso alle sfumature rosse del tramonto.

La costa, lunga migliaia di chilometri, rappresenta un altro volto del Paese. Spiagge selvagge, baie rocciose e insenature naturali attirano appassionati di snorkeling, immersioni e osservazione della fauna marina. Le tartarughe marine nidificano sulle spiagge di Ras al Jinz, una delle zone più note per assistere a questo fenomeno.

Muscat e il fascino delle città storiche

Muscat, capitale dell’Oman, è una città raccolta tra mare e montagne, caratterizzata da edifici bassi, moschee eleganti e fortificazioni che ricordano il ruolo difensivo della costa. A differenza di molte metropoli del Golfo, mantiene un profilo urbano più tradizionale. Muscat unisce modernità e sobrietà architettonica senza rinunciare ai suoi mercati storici e alle atmosfere arabe.

Il souq di Mutrah è tra i luoghi più visitati della capitale. Nei suoi corridoi coperti si trovano profumi, gioielli d’argento, stoffe, lampade e oggetti artigianali. L’incenso, prodotto soprattutto nella regione meridionale del Dhofar, è uno dei simboli più riconoscibili del Paese. L’incenso del Dhofar profuma i mercati e conserva un valore culturale oltre che commerciale.

Tra gli edifici più importanti di Muscat spicca la Grande Moschea del Sultano Qaboos, aperta anche ai visitatori non musulmani in orari stabiliti. L’ampio cortile, i mosaici e il grande lampadario interno mostrano l’attenzione omanita per l’arte decorativa. La moschea rappresenta un capolavoro contemporaneo costruito nel rispetto delle tradizioni islamiche locali.

Fortezze e villaggi lungo le antiche rotte

Le fortezze sono una presenza costante nel paesaggio dell’Oman. Costruite per difendere oasi, centri abitati e vie commerciali, testimoniano le rivalità tra tribù, imam, sultani e potenze straniere. Nizwa, Bahla e Jabrin sono tra le località più importanti per conoscere questa eredità. Le fortezze raccontano secoli di potere e dominano ancora oggi le pianure interne.

Nizwa fu per lungo tempo un centro religioso, politico e commerciale. Il suo forte, con una grande torre cilindrica e sistemi difensivi articolati, è uno dei monumenti più visitati del Paese. Nel mercato cittadino si vendono datteri, spezie, ceramiche e manufatti in metallo. Il souq di Nizwa resta vivace soprattutto nei giorni dedicati al tradizionale mercato del bestiame.

Bahla, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, è celebre per la sua imponente fortificazione in terra cruda e per le antiche mura che circondano parte dell’abitato. Nei dintorni, i sistemi di irrigazione tradizionali hanno reso coltivabili zone apparentemente ostili. I canali falaj distribuiscono acqua preziosa tra palmeti, orti e piccoli villaggi.

Oasi, wadis e tradizioni locali

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’Oman è la presenza dei wadis, letti fluviali che possono trasformarsi in piscine naturali tra pareti rocciose e palme. Wadi Shab e Wadi Bani Khalid sono molto frequentati dai viaggiatori, grazie alle acque turchesi e ai sentieri panoramici. I wadis offrono pause fresche nel deserto e mostrano il legame profondo tra popolazione e risorse idriche.

Le oasi sono state fondamentali per la sopravvivenza delle comunità locali. La coltivazione dei datteri, dei limoni e di altri prodotti agricoli dipende ancora da una gestione attenta dell’acqua. In molti villaggi, le case tradizionali sono costruite con fango, pietra e legno di palma. Le oasi custodiscono ritmi di vita lontani dalla frenesia delle grandi città contemporanee.

Anche l’ospitalità è un elemento centrale della cultura omanita. Offrire caffè aromatizzato al cardamomo e datteri agli ospiti è una pratica diffusa, legata al rispetto e alla convivialità. Chi visita il Paese incontra spesso un’accoglienza discreta ma calorosa. Il caffè omanita accompagna gesti di rispetto e introduce alle regole non scritte della vita sociale.

Un Paese da scoprire con rispetto

Viaggiare in Oman significa attraversare ambienti molto diversi, dalle montagne settentrionali alle coste del Dhofar, passando per deserti silenziosi e città fortificate. Il periodo più favorevole per molte aree va generalmente dall’autunno alla primavera, quando le temperature sono più gestibili. Il clima varia molto tra regioni e richiede una pianificazione attenta degli spostamenti.

Nel sud, la regione del Dhofar offre un fenomeno particolare durante il khareef, il monsone estivo che trasforma le colline attorno a Salalah in paesaggi verdi e nebbiosi. È un contrasto sorprendente rispetto all’immagine più comune della penisola arabica. Il khareef rende verde il Dhofar e attira visitatori provenienti da tutta la regione.

Per comprendere davvero l’Oman è utile procedere senza fretta, rispettando luoghi di culto, abitudini locali e aree naturali protette. Fortezze, oasi e porti non sono soltanto attrazioni turistiche, ma testimonianze vive di una storia costruita tra commercio, religione e adattamento al territorio. L’Oman conserva un patrimonio straordinariamente autentico, ideale per chi desidera conoscere un Medio Oriente diverso dagli stereotipi.