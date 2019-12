Giorgia Lucini: età, programma Tv e news

Giorgia Lucini è una ex tronista del famoso programma condotto da Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. L’ex tronista viene ricordata soprattutto per il numero e la diversità dei suoi tatuaggi. Ma chi è Giorgia Lucini, una dei volti più amati di ‘Uomini e Donne’?

Biografia di Giorgia Lucini

Giorgia Lucini nasce a Nettuno il 9 settembre del 1992, sotto il segno della Vergine. Giorgia Lucini ha tre fratelli e si definisce da sempre un’appassionata di moda e concorsi di bellezza, ai quali partecipa periodicamente. Nella vita di tutti i giorni l’ex tronista di Uomini e Donne si definisce una persona particolarmente solare e socievole, ma al tempo stesso determinata. Giorgia Lucini ha difatti sottolineato spesso la propria temperanza nel raggiungere gli obiettivi prefissati sia nella vita privata, sia nel campo dei concorsi di bellezza.

Giorgia Lucini è nota non soltanto per la sua innegabile bellezza, ma anche per la numerosità dei suoi tatuaggi sparsi in tutto il corpo. Dalla maggior parte delle immagini pubblicate sul web e social network Giorgia Lucini mostra soprattutto delle scritte tatoo, ma anche disegni sulle dita delle mani spesso accusati di plagio a Valentina Dallari. L’ex tronista ha più volte confermato di essersi tatuata le dita delle mani sotto espresso consiglio del suo tatuatore di fiducia, in risposta alla maggior parte dei pettegolezzi gossip.

Vita sentimentale e programmi tv

Giorgia Lucini è apparsa nel programma tv ‘Uomini e Donne’ nel 2010, in veste di corteggiatrice di Andrea Angelini. Dalle prime puntate Giorgia Lucini ha attratto su di sé l’attenzione del pubblico per via delle sue dichiarazioni private, ammettendo di non aver mai baciato un ragazzo. Nonostante le discussioni intorno alla sua rivelazione Giorgia Lucini sembra essere giunta al suo primo bacio proprio nel corso del programma, nonostante la scelta finale diversa di Andrea Angelini.

Nella stagione 2010/2011 del programma Giorgia Lucini è diventata successivamente tronista, scegliendo Manfredi Ferlicchia nella puntata finale della storia del suo ‘trono’. Nel 2014 la coppia ha preso parte alle riprese del programma ‘Temptation Island’, dove si sono susseguiti diversi litigi a causa della gelosia di Giorgia. A causa della conoscenza con il tentatore Nicolò Raniolo la coppia Lucini-Ferlicchia ha deciso di ufficializzare la loro separazione definitiva.

A Temptation Island Giorgia Lucini ha conosciuto anche Andrea Damante, iniziando una relazione con lui fino a poco prima del 2015, quando il ragazzo è entrato all’interno di ‘Uomini e Donne’ come tronista. Successivamente Giorgia si è fidanzata con il cestista Federico Loschi, dal quale ha avuto il primo figlio nel 2019.