﻿Biglietti Chievo: dove si trovano e come acquistarli online?

Il Chievo è una squadra calcistica della città di Verona, si chiama così perché prende il nome da una frazione della città. E’ stata fondata nel 1948 ed ha la particolarità di aver scalato la vetta della piramide calcistica approdando fino in serie A partendo una categoria regionale. Ha partecipato a 28 campionati, in serie C1, B ed A e anche alla Coppa Uefa e Champions League. Attualmente si trova in serie B.

Dove si comprano i biglietti

I biglietti sono acquistabili sia fisicamente che online. Recandosi presso lo stadio Bentegodi, si trova la biglietteria Park A, dove è possibile comprare i posti il giorno stesso della gara, a partire dalle 9:30 del mattino fino alle 18:30. Online si possono acquistare tramite Ticketone e Listicket.

I prezzi dei biglietti variano in base all’avversario con cui compete, ci sono le fasce A1 che vanno dai 150 euro in poltronissima fino a 50 euro in curva, A2 da 65 a 25 euro e A3 da 60 a 20 euro.

Le squadre che rientrano nelle fasce sono:

A1 Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio

A2 Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Torino, Atalanta, Spal, Parma

A3 Udinese, Sassuolo, Cagliari, Bologna, Empoli, Frosinone

Per ulteriori informazioni è consultabile il sito https://www.stadi.online/stadio-bentegodi-verona/

Modalità di vendita

La società riconosce i biglietti esclusivamente comprati su https://sport.ticketone.it e non si prende la responsabilità per acquisti su piattaforme diverse da questa.

E’ necessario, per prenotare i posti, esibire un documento di identità valido come carta di identità, passaporto o patente.

I punti vendita Listicket a Verona sono i seguenti:

Box Office Verona, Via Pallone 16, 37100 Verona.

Cartolibreria Ca di Cozzi, Largo Ca’ di Cozzi 36, 37124 Verona.

Tabaccheria San Michele di Compagni Luca, Piazza Garibaldi 2, 37122 Verona.

Music Play, Via Sorte c/o Centro Commerciale 37047, San Bonifacio (Vr).

Music Shop, Via XXV Aprile 50, 37054 Nogara (Vr).

Gong, Via A.De Gasperi 12, 37012 Bussolengo (Vr).

Azimut, Via Roma 42, 37045 Legnago (Vr).

Tabaccheria Gulli Davide, Via Centro 153, 37125 Verona.

Tabaccheria Caneva, Via Primo Maggio 109, 37059 Zevio (Vr).

Settori e relativi costi

Come abbiamo visto i prezzi variano in base alle fasce. Le donne hanno sempre un prezzo ridotto, a qualsiasi età, mentre sono scontati anche gli over 60 nati prima del 22/12/1960, gli under 26 nati dopo il 22/12/1994, ulteriormente ridotti gli under 18 nati dopo il 22/12/1994.

Il settore ospiti posto in Curva Sud superiore sono in vendita al prezzo pattuito più i diritti di prevendita, anche senza essere in possesso di tessera del tifoso. Anche qui valgono le stesse riduzioni di cui sopra. Non si possono fare cambi nominativo dei biglietti.

Per i diversamente abili ci sono dei posti fissi riservati, ogni parte dello stadio è attrezzata per gli ospiti con disabilità motorie.