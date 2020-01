﻿Campus Varese: dove si trova, di cosa si occupa e che servizi offre

Il campus medico di Varese è una struttura che si occupa di medicina sportiva. Qui si possono trovare specialisti per ogni campo necessità atletica, sia per eventuali recuperi che per l’approccio a precise discipline agonistiche. Il sito ufficiale si divide in due brache principali “ medicina sportiva” e “ campus medico”. Nella prima sezione vengono trattate le visite ambulatoriali convenzionate con la Regione Lombardia, mentre nella seconda il focus è improntato sulla riabilitazione del singolo atleta.

Campus medico

Il personale del Campus medico si occupa di pianificazione dell’attività fisica nella cura e nella prevenzione dei danni cardiovascolari. Prescrive inoltre diete specifiche per adottare un’alimentazione corretta a seconda dei carichi di allenamento per sportivi professionisti e non. La prescrizione alimentare viene effettuata anche in favore di chi deve allenarsi per affrontare una consistente perdita di peso come nel caso di gravi obesi e persone in sovrappeso. Inoltre, si occupa di effettuare test di valutazione funzionale per chi effettua gare podistiche e terapia fisiche post trauma.

Tra gli altri servizi si possono trovare visite specialistiche inerenti la medicina estetica, endocrinologia e urologia pediatrica, fisiatria, gastroenterologia, nefrologia, oculistica, plastica andrologica, pneumologia e neurologia, fisiokinesiterapia.

Per quanto riguarda la cardiologia, le visite disponibili riguardano:

La specialistica cardiologica

Ecocardiogramma color doppler

Ecocardiogramma color doppler pediatrico

Elettrocardiogramma basale

Test ergometrico con cicloergometro e con tapis roulant

ECG dinamico Holter 24h

ECG dinamico Holter 48h

Holter pressorio 24 h

Per l’osteopatia:

FKT di mobilizzazione articolare

FKT di potenziamento articolare

FKT di rieducazione posturale e propriocettiva

FKT in acqua

FKT pavimento pelvico

FKT pediatrica

Massoterapia

Linfodrenaggio

Tecar terapia

Elettroterapia antalgica (TENS)

Elettrostimolazione Compex

Ionoforesi

Ultrasuoni

Bendaggio neuromuscolare (TAPING)

Valutazione e trattamento osteopatico

Per l’ortopedia si effettua la rimozione del gesso, visita ortopedica e traumatologica ed infiltrazioni intraarticolari, mentre sono previste anche prestazioni di medicina cinese come l’agopuntura.

Medicina Sportiva

L’ambulatorio è attivo dal 1993, qui vengono effettuate visite per l’attività agonistica per il riconoscimento di idoneità alla pratica sportiva. Vengono anche rilasciate certificazioni di volo per i cabincrew e paracadutismo, esami specialistici per sportivi disabili e per l’iscrizione all’Università di Scienze Motorie.

Le visite cardiologiche prevedono

ECG basale

ECG dinamico secondo Holter 24h – Scarica indicazioni holter

Test ergometrico con cicloergometro e tapis roulant – Scarica indicazioni sforzo

Ecocardiogramma color doppler

La sezione dietologia offre:

Consulenza alimentare completa

Valutazione della percentuale di massa grassa

Holter metabolico

Bio-impedenziometria

Visita medica pneumologica

Spirometria

Walk Test 6 min

Extraservizi:

Visita di consulenza ortopedica sportiva

Visita specialistica Otorinolaringoiatrica

Visita specialistica Neurologica

Visita di consulenza Medico Sportiva

Orari

Sul sito è possibile scaricare la modulistica necessaria per la richiesta delle visite. Compilati i moduli, ci si può recare in struttura presso Via Luigi Pirandello 31 a Varese dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato e dalle 14:00 alle 19: dal lunedì al venerdì. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero 0332.823.311 oppure compilare il form in home page per fare domande specifiche (solo se si tratta di atleti maggiorenni).