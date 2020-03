﻿Kiss me licia: storia e personaggi del cartone animato

Il cartone animato “Kiss me Licia”, è un anime tratto dal manga giapponese “Love me Knight” del 1982. L’anno seguente è stato trasmesso anche in Italia, dove ha riscontrato moltissimo successo rispetto a quello ottenuto in Giappone. La storia è rimasta più o meno fedele a quella del fumetto, se non per qualche piccolo particolare sui personaggi. Nel nostro paese ha avuto un riscontro tale da creare ben quattro serie televisive dedicate, con protagonista Cristina D’Avena.

Trama del cartone animato

Licia è una studentessa liceale che frequenta le scuole serali poiché lavora tutto il giorno con il padre nel suo ristorante di okonomyaki (una sorta di pancake agrodolce con diversi ingredienti). La ragazza incontra per caso il piccolo Andrea col suo gatto Giuliano. Andrea è scappato dall’asilo perdendosi, per questo motivo Licia porta il piccolo al ristorante dove il padre Marrabbio, commosso per la triste storia del ragazzino orfano che vive solo col fratello, lo prende subito a cuore come un figlio.

Licia più tardi si scontrerà con Mirko, il fratello di Andrea e tra i due, inizialmente in antipatia, crescerà una solida amicizia. Mirko è il cantante dei Beehive, gruppo musicale rock composto dai suoi amici Satomi, Matt e Steve. Inizialmente Licia sarà sentimentalmente indecisa tra Satomi e Mirko, ma alla fine sceglierà quest’ultimo.

Personaggi

Licia – figlia di Marrabbio, ragazza dolce e operosa, diventerà il grande amore di Mirko.

– figlia di Marrabbio, ragazza dolce e operosa, diventerà il grande amore di Mirko. Marrabbio – padre di Licia, apparentemente scorbutico e retrogrado, mostrerà il suo lato tenero incontrando il piccolo Andrea.

– padre di Licia, apparentemente scorbutico e retrogrado, mostrerà il suo lato tenero incontrando il piccolo Andrea. Andrea – fratellino di Mirko, si porta dietro sempre il suo gatto Giuliano. Desidera che Licia sposi Mirko, perché la vede come una madre.

– fratellino di Mirko, si porta dietro sempre il suo gatto Giuliano. Desidera che Licia sposi Mirko, perché la vede come una madre. Giuliano – gatto di Andrea, nel cartone animato vengono doppiati i suoi pensieri che solitamente sono battute comiche.

– gatto di Andrea, nel cartone animato vengono doppiati i suoi pensieri che solitamente sono battute comiche. Mirko – Cantante dei Beehive, rimasto orfano, si prende cura del fratellino.

– Cantante dei Beehive, rimasto orfano, si prende cura del fratellino. Manuela – migliore amica di Licia, si innamorerà subito di Mirko, ma poi sceglierà Toni e si sposerà con lui.

– migliore amica di Licia, si innamorerà subito di Mirko, ma poi sceglierà Toni e si sposerà con lui. Satomi – tastierista dei beehive, avrà una mezza storia con Licia, che però si fidanzerà con Mirko. Dopo un primo litigio con Mirko, tornerà nel gruppo e si fidanzerà con Marika.

– tastierista dei beehive, avrà una mezza storia con Licia, che però si fidanzerà con Mirko. Dopo un primo litigio con Mirko, tornerà nel gruppo e si fidanzerà con Marika. Marika – ragazza ricca innamoratissima di Satomi, farà di tutto per conquistarlo.

– ragazza ricca innamoratissima di Satomi, farà di tutto per conquistarlo. Elisa – sorellina di Marika e migliore amica di Andrea.

– sorellina di Marika e migliore amica di Andrea. Steve – batterista dei Bee Hive

– batterista dei Bee Hive Nonno Sam e Lauro – avventori fissi del ristorante di Marrabbio, tifano per il fidanzamento tra Licia e Mirko.

Curiosità

In Italia i Bee Hive sono diventati un gruppo italiano reale con tanto di disco di platino nel 1986.

Nel manga il gatto Giuliano non parla, è semplicemente un personaggio muto. Sempre nel fumetto, Mirko e Licia frequentano l’università, Mirko è orfano solo di padre ma la madre è viva e si intromette nella sua relazione con Licia. Nel manga Marika ed Elisa non sono sorelle e Marika non si fidanzerà mai con Satomi, che resterà sempre single. Inoltre, il personaggio di Steve il batterista, nel cartone animato non viene considerato, mentre nel manga è il più vecchio componente del gruppo, una sorta di fratello maggiore.