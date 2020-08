﻿Latte di soia: calorie, proprietà benefiche e controindicazioni

Il latte di soia è una bevanda vegetale chiamata “latte” per il suo colore e la sua consistenza simile a questo alimento. Ovviamente si tratta di una “spremuta” di questo cereale con aggiunta di acqua e, a volte, zuccheri o altri aromi, come per esempio il cioccolato.

La bevanda è ideale come sostituto del latte vaccino soprattutto per tutte quelle persone che risultano allergiche ai latticini o alla caseina. Le proprietà della soia sono molteplici, ma solo in soggetti che non presentino determinate patologie. La soia infatti è spesso presente in numerosissimi alimenti vegani e non, un suo abuso può scatenare intolleranze molto fastidiose e reflusso gastrico.

Calorie della Soia

In media, il latte di soia senza zuccheri o aromi aggiunti, ha circa 30 calorie per 100ml. Le proteine presenti sono altamente digeribili, mentre i carboidrati sono in piccola percentuale, per questo la bevanda è molto utilizzata nelle diete strutturate per perdere peso.

Nello specifico, la composizione dei nutrienti è così suddivisa (per 100gr di prodotto):

Carboidrati – 1.8 gr

Proteine – 2.9 gr

Grassi – 1.9 gr

Calcio – 13 mg

Potassio – 120 mg

Sodio – 32 mg

Fosforo – 47 mg

Ferro – 0.4 mg

Vitamina B1 – 0.01 mg

Vitamina B2 – 0.27 mg

Vitamina B3 – 0.1 mg

Proprietà benefiche

Il latte di soia ha moltissime proprietà salutari, non solo perché non ha lattosio, causa di molte allergie, ma perché la sua assunzione stimola particolari ormoni. Ha infatti una elevata presenza di fitoestrogeni, utilissimi per chi soffre di osteoporosi. I fitoestrogeni sono molecole vegetali molto simili ai nostri ormoni che impediscono la perdita di calcio dalle ossa.

Per quanto riguarda le donne, questo prodotto ha una grande rilevanza.

La soia aiuta a ridurre i sintomi della menopausa, poiché agisce sulla produzione di estrogeni che in questo periodo della vita vengono drasticamente ridotti. Inoltre, è anche utile in caso di candidosi, perché non contenendo lattosio, non alimenta i batteri di questo tipo di disturbo.

Per lo stesso motivo, viene integrato nelle diete per diabetici che devono ridurre gli zuccheri nel loro regime alimentare: ha infatti un basso indice glicemico.

Trigliceridi e colesterolo vengono combattuti dalle proteine della soia, che ne aiuta la drastica riduzione nel sangue.

In alcuni casi, è coadiuvante della digestione, ma questo avviene solo se la gastrite è causata da agenti allergizzanti del latte vaccino, o se la soia viene usata con moderazione. Un abuso dei prodotti a base di questo cereale infatti, può invece scatenare un reflusso gastrico.

Controindicazioni

Come detto non bisogna abusare della soia nella nostra alimentazione. Inoltre berne il latte è altamente sconsigliato per chi soffre di disturbi alla tiroide. La tiroide infatti viene stimolata negativamente dai fitoestrogeni, specialmente nei soggetti autoimmuni. Anche chi soffre di tumori dovrebbe assolutamente evitarlo: le coltivazioni intensive di soia spesso sono bombardate da sostanze chimiche per aumentarne la crescita e questo potrebbe influire su un organismo già compromesso. Anche se siamo sani, è sempre meglio controllare l’origine del prodotto.