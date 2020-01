﻿Monica Somma: chi è, curiosità e biografia della giornalista

Monica Somma è una conduttrice tv famosa per essere stata nel 2014 il nuovo volto di Sportitalia nella trasmissione televisiva Calcio & Mercato in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in tarda serata. La sua bellezza ha subito colpito il pubblico sportivo, che comunque ha in primis saputo apprezzare la sua spontaneità davanti alle telecamere: Monica infatti non è nuova ai programmi televisivi, per questo motivo ha saputo trasmettere ai suoi utenti una immediata simpatia.

Identikit

Monica Somma nasce a Milano l’11 novembre del 1978, ha 41 anni portati benissimo, grazie al suo fisico mozzafiato perfettamente in linea. Pesa infatti 55kg per 1,75 cm di altezza, è mora intelligente e col carattere affascinante tipico di chi è nato sotto il segno dello scorpione. Si è laureata a Milano come giornalista e ad oggi è conduttrice tv.

Ovviamente presente su tutti i principali social come Instagram twitter e facebook, ha una figlia nata nel 2006 di nome Nicole dalla sua precedente relazione con Alessandro Merli dei Gemelli Diversi. Per un breve periodo è stata fidanzata con Simone Rugiati, chef considerato pioniere dello show cooking in Italia e direttore di numerose riviste inerenti il food come Buon Appetito e Mangiar Sano.

Attualmente Monica si dichiara single da più di un anno, impegnata solo tra figlia e carriera.

Carriera di Monica Somma

Già nel 1995 la Somma partecipa come pubblico al programma di Ambra Angiolini Generazione X. Nel 1997 vince il concorso di bellezza Mediaset Miss & Mr, che la rende conosciuta e le apre nuove strade in trasmissioni di spicco come Mai dire Domenica con la Gialappa’s band e Beato tra le donne con Paolo Bonolis. Comparsa in diversi spot pubblicitari come per esempio quello dei divani Chateaux D’Ax e intervistatrice ufficiale all’Isola dei famosi, decide di abbandonare la carriera di valletta e studiare come giornalista sportiva.

Compiuti gli studi correlati dalla grande passione per il calcio, approda sul canale di Sportitalia nel 2014, come conduttrice di Calcio & Mercato, trasmissione dedicata alla cronaca calcistica. Dopo due anni di grande successo col pubblico, cambia canale e arriva nel 2016 su Juventus Tv (squadra di cui è tifosissima) per condurre la trasmissione Filo Diretto, dedicandosi alle interviste vis a vis con gli atleti pre e post partita. Nonostante il grande interesse degli utenti per i contenuti del canale, ad oggi Juventus Tv non è più presente via cavo ma si può seguire solo sul web. Un vero peccato per i tifosi della Juve che già si erano affezionati alla conduzione della Somma, che difende strenuamente il canale dalle malelingue antijuve.

Curiosità

Monica Somma ama andare in palestra e viaggiare verso mete esotiche come si evince dalle sue foto e i suoi video di work out su instagram. Il suo profilo IG vanta 66 mila followers, quello facebook, in cui condivide articoli che la riguardano ha 35 mila fan. Su twitter risponde personalmente ai suoi 30 mila seguaci che le pongono domande di ogni tipo.