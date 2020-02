﻿Quotidiano di Lecce: cos’è, di che cosa si occupa, temi trattati e contatti

Ogni città possiede un quotidiano dedicato che elenca articoli inerenti la cronaca e gli eventi della zona. E’ il caso del quotidiano online Lecce Prima facente parte della rete City news. Solitamente questi giornali hanno una redazione che è composta sia da professionisti che non, i quali scrivono gli articoli in base al loro ruolo.

Per esempio per i trafiletti locali spesso si avvalgono di copywriter, mentre per la cronaca si affidano ai giornalisti iscritti all’albo. Grazie alle pubblicità inserite nei banner i quotidiani online possono sostenere le spese necessarie per portare avanti la divulgazione.

La Home page

Nella pagina iniziale si trovano tutti gli ultimi articoli redatti. Alcuni spazi sono dedicati agli sponsor, mentre in alto è presente un menù suddiviso per categorie d’interesse. Nello specifico, il giornale tratta di Cronaca, Politica, Sport, Attualità, Economia e Lavoro, Ambiente e Guide. Nella sezione Guide si trovano dei blog che trattano di benessere, Casa, Motori e Formazione.

A fondo pagina è presente un alto menù con le Condizioni Generali e la Privacy, il link al form di richiesta per la pubblicità, le Faq, il form di registrazione per creare un account utente e il contatto per l’invio di segnalazioni ed eventi da parte dei singoli cittadini. Esistono poi 3 macrocategorie evidenziate in alto, che riguardano Cosa Fare in città e le Zone. I sottomenù sono dedicati a Eventi, Cinema Ristoranti e Shopping per quanto riguarda l’intrattenimento, mentre per le Zone è presente una lista dei quartieri divisi per ordine alfabetico.

Argomenti trattati

Cronaca -Qui si possono trovare le notizie in ordine di pubblicazione dalla più recente. A lato della prima pagina c’è un box in cui sono evidenziati i 4 articoli più letti e i comunicati stampa.

Politica -La struttura della pagina interna è identica a quella di tutte le altre, ovviamente qui si tratta solo della politica locale e non di quella mondiale.

Sport – il tema centrale e il Lecce calcio e il Volley. Altri trafiletti evidenziano eventi locali inerenti anche altri sport come per esempio il pattinaggio artistico.

Attualità – questa sezione fa un sunto giornaliero delle principali notizie di tutte le categorie.

Economia e Lavoro – qui, oltre alle notizie riguardanti le aziende della zona, si può trovare un box dedicato alle offerte di lavoro, suddivise in categorie. Vicino ad ogni voce è scritto il numero di annunci inerenti, cliccando su “vedi tutte” si è rimandati ad una pagina che elenca annunci nuovi e vecchi.

Ambiente – riguarda tutto ciò che è inerente al Green: situazione sul verde in città, rifiuti e sprechi alimentari, preservazione degli animali.

Contatti

Per interagire col giornale è possibile creare un account personale su cui caricare contenuti scritti e video. E’ anche possibile passare attraverso la testata principale di citynews, in Via Colonnello Costadura, 35 – 73100 Lecce. Per segnalazioni urgenti esiste un Whatsapp apposito al numero 345.17.06.229, oppure alla mail lecceprima@citynews.it a cui però è vietato inviare il proprio Curriculum Vitae. Inoltre gli account social del giornale sono https://www.facebook.com/LeccePrima/ e https://twitter.com/lecceprima.