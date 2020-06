﻿Rodrigues isola: dove si trova, cosa vedere e quando conviene andarci

Rodrigues è una piccola isola facente parte dell’arcipelago delle Mascarene. Il nome è dato dalla loro vicinanza al Madagascar, infatti sono situate nell’Oceano indiano e fanno parte dello stato indipendente delle Mauritius. Di questo gruppo, solo due sono francesi: Riunione e Tromelin.

Rodrigues è la più piccola, infatti misura solo 108 km, e il suo punto più alto misura 355 metri. Il suo nome è stato dato dal suo scopritore portoghese Diogo Rodrigues. Come per le Mauritius, la sua popolazione è un melting pot di diverse razze e culture: la lingua paralta è il creolo di derivazione francese, ma anche l’inglese e il francese puri vengono intesi e parlati da tutti. E’ visitabile tutto l’anno, anche se i mesi di ottobre e novembre sono meno umidi.

Attrazioni

Pur essendo molto piccola, Rodrigues offre numerose attrazioni imperdibili. Una tra queste è sicuramente la Riserva Francois Leguat, un luogo meraviglioso in cui, con l’aiuto di una guida, si può passeggiare in mezzo alle tartarughe giganti. Questi animali sono docili e abituati alle visite dei turisti, quindi si lasciano anche avvicinare e accarezzare.

I visitatori restano tutti entusiasti dalla possibilità di vedere da vicino le testuggini ed ascoltare gli aneddoti della guida. La giornata alla riserva solitamente termina con una visita all’adiacente grotta e al piccolo museo Rodrigues.

L’isola è cattolica, quindi non possono mancare le chiese come quella di Saint Gabriel, famosa per essere la cattedrale più grande dell’Oceano Indiano. Dentro l’edificio è molto semplice, ma la sua facciata in pietra è davvero suggestiva. Per costruirla sono state utilizzate le pietre prese dal mare e portate a piedi fino al luogo di costruzione (così come è avvenuto per Santa Maria del Mar a Barcellona e in molti altri luoghi).

Per fare un po’ di shopping e assaporare qualcosa di caratteristico è obbligatorio vedere il mercato di Port Marthurin. E’ consigliabile, per non patire troppo il caldo, andare il sabato mattina presto, ma comunque il mercatino si gira in circa 20 minuti. E’ ricco di colori, odori e sapori, poiché vi si può trovare un po’ di tutto, dai prodotti tipici ai capi di vestiario fatti a mano (qui bisogna sincerarsi che i cappelli siano davvero di fattura mauriziana e non cinese).

Le spiagge

Tra le spiagge più belle c’è sicuramente Trou D’Argent, una splendida caletta dall’acqua cristallina. Per arrivarci è consigliabile usare scarpe da ginnastica comode poiché il percorso è un po’ tortuoso. Questa spiaggia cambia spesso forma a causa delle maree: si raccomanda di scegliere di fare il bagno quando c’è la bassa marea!

Facendosi accompagnare con una piccola barca di può raggiungere la bellissima Cat Island. Questo isolotto si trova all’interno della laguna di Rodrigues, viene chiamato così per via della sua forma. Qui si possono trovare spiaggette dall’acqua bassa e tiepida e vegetazioni differenti. Alcuni accompagnatori sono attrezzati per farvi gustare un buonissimo pranzo di pesce direttamente sulla spiaggia.

Un’altra isoletta è Ile Aux Cocos, chiamata così perché è scelta da un particolare tipo di uccelli che depositano le uova lì. Parte dell’isola è riservata a questi animali, mentre la zona della spiaggia è dedicata al turismo. Per arrivarci ci vuole un’oretta di barca, che però deve riportarvi indietro prima che si alzi la marea. Spesso la visita è breve, ma potrete comunque gustare un ottimo stufato di polipo prima andare via!