Distributori automatici: come trasportare le vending machine?

Se lavori nel settore delle vending machine saprai bene quanto queste macchine sono difficili da trasportare, infatti hanno spesso dimensioni considerevoli, sono pesanti e allo stesso tempo piuttosto delicate. Ad ogni intervento devi prestare attenzione alle parti in vetro, ai circuiti interni e ai meccanismi del dispositivo.

Ovviamente è indispensabile evitare qualsiasi tipo di danno durante lo spostamento, in quanto si tratta di apparecchi costosi che nessuno vuole rompere. Eppure il trasporto dei distributori automatici è un’attività abbastanza frequente, ad esempio per lavori di manutenzione da effettuare in azienda, consegne di nuove vending machine o sostituzioni di vecchie macchine con modelli più aggiornati.

Se sei stanco di rovinarti la schiena, oppure di stare sempre in ansia per il rischio di danneggiare il dispositivo, allora devi assolutamente conoscere i saliscale elettrici a 3 ruote. Questi apparecchi sono in grado di semplificare il tuo lavoro, evitando qualsiasi tipo di fatica e aiutandoti soprattutto se operi da solo, in quanto consentono di muovere queste pesanti macchine senza nessun collaboratore. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

Come funzionano i saliscale per i distributori automatici

I saliscale elettrici sono dei dispositivi moderni per il trasporto di oggetti per le scale, in grado di unire le funzionalità di un normale carrello manuale a quelle di un sistema di sollevamento automatizzato. In pratica puoi usare la macchina per spostare la vending machine su una superficie piana, mentre all’occorrenza puoi azionare il meccanismo e il saliscale inizia ad affrontare i gradini uno per volta.

Ciò è possibile grazie alla presenza delle 3 ruote e del motore elettrico, perciò non devi fare altro che guidare il mezzo ed eseguire le manovre al piano. Ad esempio uno migliori saliscale per la movimentazione dei distributori automatici è il Mario Super RD 120 SSN, un dispositivo proposto da Mario Carrelli, un’azienda storica da oltre 20 anni sul mercato specializzata nei carrelli per scale.

Questo modello, in particolare, è progettato per sostenere carichi pesanti come le vending machine, con una portata fino a 310 Kg e un peso della macchina di appena 45 Kg. Per quanto riguarda le prestazioni sono piuttosto elevate, con un’autonomia di circa mille gradini, un silenzioso motore elettrico a zero emissioni e un tempo di ricarica di sole 6 ore, con altezza regolabile da 120 a 190 cm.

Un altro mezzo molto popolare nel settore è il Mario Super RD 158 SV, un saliscale elettrico a 3 ruote con autobilanciamento del peso, struttura robusta e motore da 350 W con batteria da 24 V e 12 A. Spostare i distributori automatici con questi mezzi è veramente semplice, ma soprattutto è un’operazione sicura per consentirti di lavorare da solo senza rischi per la salute.

Come acquistare un saliscale elettrico per trasportare le vending machine

Come abbiamo visto è fondamentale dotarsi di un saliscale elettrico, una macchina indispensabile per il trasporto delle vending machine. Con questo dispositivo è possibile lavorare velocemente senza rinunciare alla sicurezza, evitando qualsiasi tipo di danneggiamento del distributore automatico o del pavimento. Inoltre si protegge la propria salute e quella dei propri collaboratori, preservando la schiena e le articolazioni da strappi e altri infortuni.

Oggi è possibile scegliere diverse soluzioni per l’acquisto dei carrelli a 3 ruote, ad esempio pagando in un’unica soluzione oppure richiedendo un finanziamento, per rimborsare il saliscale a rate ammortizzandone il costo nel tempo. Allo stesso modo è possibile optare per il noleggio di carrelli elettrici per le scale, un servizio innovativo che permette di usare il dispositivo per un periodo limitato.

Ad esempio l’azienda Mario Carrelli mette a disposizione dei suoi clienti il noleggio di saliscale, con la possibilità di provare il macchinario per 30 giorni pagando un canone di noleggio concordato. Al termine del mese è possibile decidere in piena libertà, se restituire il mezzo senza nessun costo aggiuntivo, oppure acquistarlo definitivamente ottenendo lo sconto del prezzo del noleggio.

Perché usare un carrello elettrico per trasportare i distributori automatici

Un saliscale elettrico è un equipaggiamento fondamentale per alcuni tipi di lavoro, un macchinario che rappresenta un investimento intelligente per migliorare la qualità del servizio. Con un carrello a 3 ruote è possibile velocizzare la consegna delle vending machine, movimentare queste macchine pesanti e ingombranti sia in piano che soprattutto per le scale, con un sistema automatizzato che elimina ogni rischio per il carico e qualsiasi tipo di fatica per l’operatore.

La maggiore efficienza nel servizio permette di recuperare rapidamente il costo del dispositivo, un mezzo progettato per durare a lungo nel tempo in quanto costruito per resistere e fornire prestazioni ottimali per almeno 10 anni. In più si tratta di un sistema elettrificato, perciò ecologico e senza emissioni, una soluzione utile per ottimizzare la propria attività professionale rendendola più sostenibile, sicura e moderna.