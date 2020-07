Mysurvey rendite automatiche: cos’è e come funziona?

Mysurvey è un sito di ricerche di mercato che permette di ottenere una rendita automatica agli utenti che si iscrivono per rispondere ai sondaggi. Registrandosi si accede ad un’area riservata da compilare con i propri dati anagrafici e alcuni dati utili alla profilazione degli utenti.

In base alle ricerche delle varie aziende infatti, si ricevono una serie di domande a cui rispondere in cambio di punti da accumulare. Con la raccolta dei punti si ottengono dei regali o la possibilità di convertirli in denaro da donare in beneficenza.

Cos’è Mysurvey

E’ un’azienda improntata sulla ricerca di mercato, ovvero l’andamento dei gusti dei consumatori. Il colosso a cui fa riferimento è TNS, presente in più di 70 paesi nel mondo. I sondaggi infatti sono una risorsa preziosa attraverso la quale si portano avanti numerosi progetti nell’ambito dell’innovazione.

Si parla di air bag, carte di credito, tappi di sicurezza ma anche l’opinione della popolazione mondiale riguardo la politica e la fiducia verso un qual si voglia prodotto. TNS tratta principalmente in paesi come Europa Asia e Americhe, i suoi sondaggi sono regolarmente riportati su importanti quotidiani internazionali come il “Financial Time” e il “Wall Street Journal”.

Come funziona

Bisogna accedere al sito e registrarsi con i propri dati personali. A questo punto bisogna compilare un questionario base che serve per smistare i vari sondaggi che arrivano in base al target più giusto. Solitamente, all’arrivo di un nuovo sondaggio, si viene avvertiti tramite mail. Ogni questionario regala dei punti che possono essere convertiti in buoni spesa o denaro su paypal (al raggiungimento minimo di 10 euro).

La media dei punti per ogni sondaggio completato è di 220 punti, ma per arrivare a prendere dei premi bisogna accumularne più di 1000. Con 1100 punti infatti si ha diritto ad un buono sconto da 10 euro spendibile in grandi catene di negozi. Per ottenere denaro contante invece, il minimo punteggio è di 1200. I premi, che possono arrivare fino a buoni da 50 euro, sono spediti via posta al domicilio dell’utente.

Le soglie previste per i pagamenti tramite paypal sono 10-20 o 50 euro. In media si può dunque ricevere un regalo ogni 3 sondaggi. Periodicamente Mysurvey organizza delle lotterie random tra gli iscritti in cui si possono vincere fino a 3500 euro.

Lati negativi

Per molti anni Mysurvey è stato uno dei siti più frequentati dai consumatori con numerosi apprezzamenti sia per la qualità dei regali che per la puntualità nei pagamenti. Ultimamente però il partner ha cambiato nome a causa della fusione con Lifepoints. Molti lamentano che i versamenti su paypal non avvengono regolarmente come prima e che spesso i questionari vengono interrotti a metà, dopo molte domande, con la scusa di non essere il target cercato.

La maggior parte dei vecchi user fa notare che all’inizio arrivavano molti sondaggi ma adesso, con questo cambio di direttivo, i questionari sono pochi e le mail sono spesso di phishing. L’assistenza declina ogni responsabilità sui sondaggi interrotti e non risponde puntualmente alle mail.