Francesca Fialdini: chi è, biografia e ultime notizie

Che sia seguita o no, che sia apprezzata o meno, la TV italiana è riuscita a regalarci, negli anni, tantissimi talenti. E in particolare, si può dire che la carriera televisiva è sempre stata molto aperta al lavoro femminile, fin dai suoi esordi. Ed è proprio per questo che lo stivale può vantare donne di successo, ottime presentatrici che sanno catturare il pubblico e bucare letteralmente il piccolo schermo, accendendo una giusta e sana competizione a suon di ascolti.

Parliamo, in particolar modo, di una stella che la Rai ha avuto la fortuna di aggiudicarsi, crescendola professionalmente per poi guadagnare tanta qualità attraverso la sua presenza. La presentatrice in questione è Francesca Fialdini, una vera artista della TV italiana.

Francesca Fialdini e i suoi primi passi verso la TV italiana

Classe 1979, la Fialdini nasce a Massa Carrara, in Toscana. Tuttavia, i suoi studi universitari si svolgono a Roma, dove si laurea in scienze della comunicazione e prosegue la sua carriera. Non passa molto perché la bella conduttrice inizi a lavorare. Nel 2004, infatti, viene scritturata per condurre un programma radiofonico con impronta giornalistica. Il suo talento e la sua professionalità lasciano davvero un segno distintivo, tanto che nel 2005 getta l’ancora in Rai per poi restarci con piacere. Ancora oggi, la bella Francesca Fialdini resta fedele a sua maestà la Rai che ha tanto creduto in lei. La prossima stagione annuale di “Da noi… a ruota libera!”, infatti, sarà nuovamente di sua conduzione e andrà in onda la domenica pomeriggio. Che dire? Una donna che ha saputo conquistare e ri-conquistare!

Francesca Fialdini: vita privata e curiosità

La conduttrice ha lavorato in radio e in TV, ma è stata anche l’autrice di due libri di successo, nel 2016 esce “Il sogno di un venditore di accendini” e nel 2019 “Charlie e l’ocarina”. Francesca Fialdini ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata e amorosa, preferendo di gran lunga mostrare le sue qualità professionali. La donna è fidanzata da diversi anni con un uomo, la cui identità fino a poche settimane fa, non era che un gran mistero. Il nome tuttavia, è uscito dal suo alone d’oscurità e sembra che si tratti di Milo Brunetti. La conduttrice Rai ha deciso di non avere figli per dedicarsi completamente alla sua carriera e dichiara di non volersi sentire in obbligo di sposarsi, innamorarsi e avere bambini solo perché imposto dalla società o perché è ciò che ci si aspetta da una donna ad un certo punto della sua vita. Francesca desidera vivere alle sue condizioni ed è questo che fa di lei una persona autodeterminata e un’icona di libertà femminile.