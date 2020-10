Linee cortesia per hotel: grande successo per le proposte ecologiche

Nell’era dell’ecosostenibilità anche gli hotel diventano green. Si ripensano gli spazi e si riducono in consumi, ricorrendo a scelte energetiche di tipo eco-compatibili.

Dagli impianti elettrici al riscaldamento, dagli arredi alla riduzione della plastica, ogni soluzione fa parte di un piano per limitare l’impatto sull’ambiente. Scelte che comprendono anche bagni e camere da letto, dove sempre più spesso si ricorre a linee cortesia ecologiche.

Le linee di cortesia green sono scelte che possono avere un impatto molto importante sull’ambiente. Tutti i prodotti sono realizzati con imballaggi riciclabili, quindi ottenuti con processi che si avvalgono esclusivamente di fonti rinnovabili. Naturalmente, si tratta di prodotti che possono avere un impatto significavo anche sull’albergo, per il quale possono assicurare una più corretta gestione dei rifiuti.

Pensare e agire green è, inoltre, una scelta strategica che parla alla clientela. Dimostra un’attenzione maggiore nei confronti dei temi legati alla sostenibilità e garantisce una pubblicità discreta e positiva.

Per queste ragioni molte strutture alberghiere oggi puntano agli articoli di cortesia naturali e completamente biodegradabili, ottenuti da cartone, paglia, amido di patate o bamboo. A rispondere alle loro richieste, per esempio, la linea cortesia ecologica per gli hotel di Fas Italia, realtà protagonista nel mercato delle forniture alberghiere anche per i prodotti a impatto zero.

Linee cortesia green: i saponi solidi che rispettano la natura

La linea ecologica per gli hotel proposta da Fas Italia comprende in esclusiva gli articoli di Bioamenities, una gamma di accessori pensati per il benessere dell’ospite, completamente ecologici ed eco-sostenibili.

Si tratta di prodotti plastic free, quindi realizzati mediante l’utilizzo di bioplastiche di origine vegetale e imbustati singolarmente all’interno di packaging biodegradabili.

In questa linea di prodotti pensata per le esigenze degli alberghi, ma allo stesso tempo per il benessere dell’ambiente, spicca il sapone solido di Bioamenities: un prodotto per la doccia e per lo shampoo, dal design eccellente, confezionato in igieniche monodosi che sostituiscono efficacemente i flaconcini di plastica monouso.

Il sapone solido di Bioamenities è made in Italy, ha un’origine completamente naturale e contiene vitamine E, B6 e Omega 3. In aggiunta, grazie alla presenza di elementi naturali come l’olio di mandorle, l’estratto di ortica e l’estratto di moringa, garantisce un effetto districante e nutriente, con proprietà condizionanti per i capelli e purificanti per la pelle.

Dai prodotti naturali alle scelte consapevoli e a basso consumo

Oggi la proposta di prodotti cortesia biodegradabili non ha limiti. Oltre ai saponi naturali per il corpo, gli hotel possono fornire ai loro ospiti cuffiette per la doccia biodegradabili, salviette ecologiche e spazzolini compostabili, in questo caso realizzati in bioplastica al 100%. Il tutto per un soggiorno alberghiero appagante e completamente green, che oggi comprende anche mini frigo di classe A++ e bollitori e asciugacapelli a basso consumo.

Naturalmente, tra i prodotti green per il bagno che Fas Italia propone in esclusiva per gli hotel, ci sono anche vanity set completamente eco compatibili, nei quali ogni confezione, ottenuta esclusivamente con materiale biodegradabile, contiene tutto l’occorrente per l’igiene della persona.

Ogni prodotto, inoltre, è realizzato con materiali sostenibili, tra i quali il cotone organico certificato biologico per i dischetti struccanti e i cotton fioc e il cartone organico per i bastoncini e la limetta per le unghie.

Alberghi e hotel: stop alla plastica con le soluzioni biodegradabili

Naturalmente, in una scelta mirata alla sostenibilità, anche i vecchi bicchieri in plastica sono banditi. A prendere il loro posto, sono i bicchieri biodegradabili in PLA, realizzati con materiali completamente naturali e del tutto privi di sostanze non riciclabili.

In aggiunta, per rispondere alle esigenze degli hotel, tutti i bicchieri sono imbustati singolarmente, con un imballaggio igienico, biodegradabile e completamente compostabile.

Ma nelle scelte plastic free per hotel non ci sono soltanto i bicchieri: tra gli articoli green, continuano a ottenere un grande successo anche le ciabattine biodegradabili, protagoniste delle linee cortesia anche negli hotel dotati di spa.

Proposte nelle soluzioni infradito o classiche, sono ottenute da elementi completamente naturali: viscosa di bamboo o cellulosa e viscosa nelle parti a contatto con la pelle, cartone riciclato o pasta di legno nella suola e nei sostegni.