Gomme invernali, come scegliere le migliori per la stagione 2020/2021

Se pensiamo al nostro territorio, ci vengono in mente immagini della costiera e del sole: in realtà la provincia salernitana è enorme (la più estesa della Regione) e ha una conformazione molto particolare, con tanta presenza di monti e zone collinari. Questo significa che ci sono tante aree esposte agli effetti più duri della stagione invernale, dove infatti valgono specifiche regole per la circolazione.

Obbligo di gomme invernali nel salernitano

Lo possiamo vedere dall’ordinanza firmata nel 2017 dalla Provincia di Salerno e poi rinnovata negli anni successivi, in cui l’ente elenca tutte le strade provinciali in cui è attivo l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nel periodo compreso tra la fine dell’autunno e la primavera successiva, così da limitare i rischi al volante. La lista comprende 5 pagine fitte di tratti stradali interessati dal provvedimento, che quindi ha una portata molto più vasta di quanto si possa immaginare.

Come mettersi in regola

Cosa significa questo per gli automobilisti? Innanzitutto, che è fondamentale informarsi: chi circola sulle strade provinciali salernitane nel periodo di vigore degli obblighi deve montare gomme invernali o portare catene antineve da allestire al momento opportuno, per non incorrere in controlli e sanzioni. Strettamente collegato a questo punto c’è quindi la necessità di acquistare gli pneumatici invernali, il prodotto che dà maggiori garanzie per chi affronta neve, ghiaccio e pioggia intensa nei mesi freddi.

Acquistare le migliori gomme invernali

In realtà, acquistare questi modelli non è complicato perché lo shopping online consente di poter scegliere tra tutti i prodotti in commercio restando comodamente a casa: ad esempio, il portale Euroimport Pneumatici propone la vendita di tutti i migliori pneumatici invernali del mercato a prezzi convenienti, con spedizione gratuita e tempestiva.

Il test di Auto Express

Oggi i grandi brand si danno battaglia a suon di innovazioni e propongono modelli sempre nuovi, per cui forse c’è bisogno di una guida per orientarsi verso la gomma che offre le migliori risposte al volante: in supporto arriva il test sugli pneumatici invernali del magazine inglese Auto Express, che ha messo a confronto una serie di prodotti concorrenti per eleggere il migliore per l’inverno 2020/2021.

Quest’anno, i tester inglesi hanno preso in esame la misura di pneumatici più venduta al mondo – 205 / 55 R16 – impiegando come auto della prova una Golf 8, che ha girato per le prove invernali nella struttura Hankook di Ivalo, in Finlandia, presso il circuito Technotrac, trasferendo le prove su asciutto e bagnato nel Contidrom, nel nord della Germania.

I risultati: sul podio Bridgestone, Hankook e Michelin

A vincere la comparativa è uno dei modelli più nuovi, la gomma Bridgestone Blizzak LM005, che si è messa in risalto per le prestazioni su bagnato, conquistando 3 prove su cinque e piazzandosi al secondo nelle altre; inoltre, è il migliore anche nella prova di frenata sull’asciutto e risulta uno dei modelli più silenziosi, con la più elevata resistenza al rotolamento e con il prezzo più conveniente. Unico neo le prestazioni su neve, dove lo pneumatico giapponese non eccelle.

Al secondo posto si piazzano gli pneumatici Hankook Winter i*cept RS2, che invece hanno buone performance sulla neve, sul bagnato e sull’asciutto (anche senza primeggiare in nessuna prova specifica), mentre come caratteristica meno positiva è segnalato il consumo di carburante collegato alla resistenza al rotolamento (superiore del 2 per cento rispetto ai competitor).

A completare il podio sono le gomme invernali Michelin Alpin 6, che sono definite tra le migliori per feeling alla guida, con “un’acutezza che manca agli altri e un buon grip”. Buone anche le altre caratteristiche – sia su neve che su bagnato, così come i consumi, mentre un fattore critico è rappresentato dal costo, molto più elevato dei diretti rivali.