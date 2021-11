Corso Total Body: in che cosa consiste? Quali sono i suoi benefici?

Il total body è tra i corsi più seguiti in palestra, in particolare da chi vuole dimagrire. Ma funziona veramente? E quali sono le sue caratteristiche principali? Scopriamolo insieme.

Che cos’è il total body

Il total body è un tipo di allenamento che coinvolge tutto il corpo. Gli esercizi che vengono eseguiti nell’ora di lezione sono di diverso tipo e vengono realizzati a carico naturale (utilizzando il peso del corpo), con l’ausilio di attrezzi, con pesi e/o manubri e con macchine cardio.

A chi è adatto il total body

Questa attività è adatta a chi vuole allenare tutti i muscoli del corpo senza però stressarli eccessivamente. Può essere praticato con ottimi risultati sia da uomini che da donne. È invece sconsigliato a chi vuole aumentare la massa muscolare.

Le fasi del total body

Il total body workout è composto da 3 fasi:

Riscaldamento total body – serve a preparare i muscoli per la parte successiva, così da evitare strappi o contratture. Generalmente vengono eseguiti marcia, corsa sul posto, molleggi, movimenti circolari. Allenamento total body – è la fase centrale e la più lunga (40-45 minuti). Gli esercizi coinvolgono tutti i gruppi muscolari e uniscono diversi metodi di allenamento (statici, dinamici, di equilibrio funzionale, forza e definizione muscolare). Defaticamento e stretching – sono esercizi lenti per ridurre la frequenza cardiaca e allungare i muscoli.

I benefici del total body

Fare regolarmente un workout di total body porta a ottenere in breve tempo risultati evidenti, che renderanno ancora più piacevole la sua pratica. Ma quali sono i maggiori benefici?

Perdita del peso : è questo lo scopo principale per il quale viene scelto, soprattutto dalle donne. Essendo un allenamento ad alta intensità, il corpo brucia molte calorie e il dimagrimento si ha in poco tempo. Certamente, oltre a frequentare il corso di total body, bisogna anche curare l’alimentazione!

: è questo lo scopo principale per il quale viene scelto, soprattutto dalle donne. Essendo un allenamento ad alta intensità, il corpo brucia molte calorie e il dimagrimento si ha in poco tempo. Certamente, oltre a frequentare il corso di total body, bisogna anche curare l’alimentazione! Più resistenza : nel giro di poche lezioni la resistenza aumenta, sebbene all’inizio possa sembrare incredibile. Il trucco è quindi perseverare quando si avrebbe voglia di mollare, pensando che non faccia al caso proprio. Poi, lezione dopo lezione, tutto sembrerà più semplice e anche il divertimento aumenterà.

: nel giro di poche lezioni la resistenza aumenta, sebbene all’inizio possa sembrare incredibile. Il trucco è quindi perseverare quando si avrebbe voglia di mollare, pensando che non faccia al caso proprio. Poi, lezione dopo lezione, tutto sembrerà più semplice e anche il divertimento aumenterà. Muscoli tonici : il total body permette di tonificare anche le parti più critiche, come glutei e gambe. In questo modo non solo si diventa più magri, ma i muscoli non appariranno flosci.

: il total body permette di tonificare anche le parti più critiche, come glutei e gambe. In questo modo non solo si diventa più magri, ma i muscoli non appariranno flosci. Miglioramento dell’efficienza del sistema respiratorio e cardiovascolare: la presenza di esercizi dinamici e cardio migliora anche quest’aspetto della salute. Le nostre prestazioni fisiche saranno ben diverse.

E se tutto questo non fosse una motivazione sufficiente per iscriversi a tale corso, il total body riduce anche gli inestetismi della cellulite e della ritenzione idrica.

Total body sì, palestra no?

Se proprio non vuoi iscriverti in palestra, è possibile praticare il total body anche in casa o in un luogo all’aperto. In questo può essere utile farsi seguire da una personal trainer le prime volte e poi seguendo la scheda da lui preparata.