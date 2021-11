Seboys: che tipo di capi di abbigliamento offre? Come acquistare online?

Seboy’s è un marchio pronto a stupire chi ama le calzature morbide e ricercate. Unisce, infatti, l’artigianalità italiana alla rilettura dei grandi classici.

La promessa di Seboy’s: “I grandi classici della calzatura in chiave moderna”

Il marchio Seboy’s ha una storia lunga, che arriva sino al 1918 quando a San Severino Marche nasce il Calzaturificio Marini Paolo. Una storia lunga un secolo che è potuta proseguire grazie alla passione dei titolari e alla continua ricerca. Quello che in tutto questo tempo non è cambiato è lo stile italiano della calzatura, che si coniuga a materiali innovativi e forme comode.

L’abbigliamento giusto per i tuoi piedi

Seboy’s veste i piedi di donne, uomini e bambini. In ogni circostanza. Le linee del marchio marchigiano vanno dal classico al casual, così da mettere sempre a loro agio i propri clienti. Perché un piede che veste bene una scarpa ed è comodo rende la persona più ben disposta a vivere il momento e a essere sicura di se stessa.

Un e-commerce tutto da scoprire

Il modo migliore per acquistare i modelli Seboy’s è comprare direttamente dall’e-commerce. È possibile trovare tutti i servizi di un qualsiasi e-commerce, con qualcosa in più. Pagamento sicuro tramite carta di credito, consegna gratuita in Italia e nel resto del mondo con spedizione standard (a pagamento con la modalità express), possibilità di reso sono affiancati da servizi speciali pensati per la clientela.

Riparazioni: prenditi cura delle tue scarpe

Le scarpe artigianali di vera pelle durano molto nel tempo, soprattutto se ben curate. Alle volte, però, si può presentare qualche piccolo problema. Il Calzaturificio Marini Paolo proprio per questo mette a disposizione della propria clientela un servizio di riparazioni: i consulenti alla vendita esaminano l’oggetto prima di effettuare un preventivo e determinare la data di consegna prevista. Un paio di calzature artigianali, di certo, non può essere affidato a un calzolaio improvvisato.

Personalizzazione: rendi unico il tuo stile

Se una scarpa dal design ricercato non ti basta e cerchi una scarpa che sia unica e che trasmetta tutto il tuo stile, allora apprezzerai il servizio di personalizzazione di Seboy’s. Basta selezionare il modello di riferimento e i pellami e aspettare che il gruppo creativo di Seboy’s faccia il resto: il modello finale sarà un oggetto unico. Trenta giorni per avere un accordo di principio, un preventivo e un calendario.

Come acquistare online

Per acquistare le calzature Seboy’s online in modo sicuro basta andare sul loro sito e quindi sfogliare la tipologia di scarpa che risponde alle proprie esigenze. Una volta che si trova il modello che piace di più basta cliccare su “aggiungi al carrello”. Attenzione, però, a selezionare la taglia giusta: le scarpe artigianali, infatti, vestono in modo diverso. Per avere la taglia corretta bisognerebbe disegnare la pianta di entrambi i piedi, prendere la loro lunghezza e poi indicarla al sistema per fargli calcolare la misura giusta. Metodo più veloce, ma anche meno preciso, è quella di togliere una taglia alla misura di una sneakers americana. A questo punto non ti resta che eseguire il pagamento e restare in attesa delle tue calzature.