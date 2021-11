Scuola superiore Einaudi: dove si trova, servizi online, materie e indirizzi

Luigi Einaudi (1874-1961) è stato uno dei più grandi politici, economisti, accademici e giornalisti italiani nonché secondo presidente della Repubblica Italiana. E’ stato il primo presidente a essere eletto dal Parlamento italiano ed è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana. Per tutti questi motivi e non solo al politico sono stati intitolate piazze, vie, strade ed edifici come le scuole superiori. Dove si trovano le scuole dedicate a uno dei presidenti più apprezzati? Quali servizi online offrono? Quali sono le materie principali? Scopriamone di più!

I.I.S. Luigi Einaudi Ferrara: informazioni e materie di studio

Istituto d’Istruzione Superiore comprensivo di un Istituto Tecnico e un Istituto professionale. Si trova nel cuore del centro storico della città Estense, in Via Savonarola, n. 32. L’istituto riesce a concentrare tutte le aule e i servizi didattici all’interno dello stesso plesso ed è facilmente raggiungibile anche tramite i mezzi pubblici.

L’Istituto Tecnico – settore tecnologico- comprende il seguenti indirizzo:

GRAFICA E COMUNICAZIONE

L’Istituto Professionale compre in seguenti indirizzi e opzioni:

SERVIZI COMMERCIALI (Settore Azienda e Turismo; Settore Pubblicità)

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Le giornate e gli orari di apertura dell’Istituto sono i seguenti:

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’: dalle ore 7.30 alle ore 17.30

GIOVEDI’ – VENERDI’: dalle ore 7.30 alle ore 15.30

SABATO: dalle ore 7.30 alle ore 14.00

I.T.S. Luigi Einaudi Correggio (RE): dove si trova, orari e altre informazioni

L’Istituto Tecnico Statale Einaudi di Correggio (RE) si trova in Via Prati, n.2. L’accetto all’Istituto è garantito per tutti i Comuni della bassa reggiana nonché per i Comuni di Carpi e di Campogalliano, comodissima è l’autostazione dei pullman situata proprio dietro la scuola in Piazza 2 agosto 1980.

Le giornate e gli orari di apertura dell’Istituto sono i seguenti:

– dal lunedì al venerdì: dalle 7,00 alle 18,00

– sabato: dalle 7,00 alle 14,30

Per ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno è possibile contattare la segreteria dell’Istituto tramite:

Telefono: 0522/693271

Email: info@einaudicorreggio.edu.it

I settori di studio sono così suddivisi:

– Settore Economico:

Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing (Relazioni internazionali e Sistemi informatici aziendali);

– Settore Tecnologico:

Indirizzo: Meccanica, meccatronica; Tecnologie delle materie plastiche; Costruzioni, ambiente e territorio; Informatica e telecomunicazioni.

I.I.S. Luigi Einaudi Cremona: cosa c’è da sapere

L’Istituto cremonese ha come scopo principale la formazione e l’educazione di studenti consapevoli così come di cittadini responsabili e persone capaci di costruire relazioni e in grado di vivere con positività il lavoro e l’intraprendenza. Tali obiettivi sono preseguiti ad ampio raggio grazie al coinvolgimento delle famiglie degli studenti, delle imprese del territorio, delle istituzioni e degli enti locali.

Il percorso di studio è suddiviso in base a questi settori:

– Tecnico per il Turismo e Tecnico per la Grafica;

– Professionale per i settori del Commercio, dell’Enogastronomia e dell’area SocioSanitaria.

La sede principale dell’Istituto si trova in via Bissolati, n. 96 a Cremona.

Sono presenti due succursali:

– Succursale Dorotee, Via Borghetto, n. 10, Cremona

– Succursale Ghisalberti, Via Milano, n. 24, Cremona

La segreteria didattica è aperta nei seguenti orari:

– Mattino: dal lunedì al venerdì: 7:45-8:30; 11:50-14:30;

– Pomeriggio: mercoledì: 14:30-16:30.

Per ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno è possibile contattare la segreteria dell’Istituto tramite:

– Email: info@enaudicremona.it

– Telefono: 0372 458053