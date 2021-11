Gravity Pilates: che tipo di esercizio è? In quali palestre di Roma si trovano i corsi?

Un’attività capace di portare in palestra anche i più pigri e di rendere più divertente l’esperienza di chi ormai ha sperimentato tutte le attività di fitness. È il gravity pilates, nato in California nel 2000.

Che cos’è il gravity pilates?

Il gravity pilates è un’evoluzione del pilates. Viene eseguito con l’ausilio di una speciale panca, il GTS (Gravity Training System). Questa non prevede pesi, ma utilizza la forza di gravità esercitata sul corpo della persona per modificare l’intensità dell’esercizio.

Con il GTS è possibile eseguire sino a 200 esercizi diversi con otto gradi di difficoltà. Secondo l’inclinazione della panca si può utilizzare dal 5% al 59% del proprio peso corporeo. Durante l’allenamento vengono coinvolti tutti i muscoli del corpo, dando così un risultato omogeneo allo sviluppo del nostro corpo.

L’ampia possibilità di personalizzazione fa sì che questo tipo di allenamento possa essere usato anche nei percorsi di riabilitazione.

Quali sono i benefici?

Il gravity pilates presenta numerosi benefici, sotto diversi aspetti:

Si evitano pause in palestra in attesa che si liberi la prossima macchina da utilizzare;

in attesa che si liberi la prossima macchina da utilizzare; L’allenamento è più breve , in quanto bastano appena 30 minuti per ottenere gli stessi benefici che con altri tipi di attività si sarebbero ottenuti in più di 60 minuti;

, in quanto bastano appena 30 minuti per ottenere gli stessi benefici che con altri tipi di attività si sarebbero ottenuti in più di 60 minuti; Costa meno rispetto ad altre attività;

rispetto ad altre attività; Basta regolare la macchina per ottenere il risultato che più si desidera nel punto dove si desidera. Con il gravity pilates, infatti, è possibile rassodare i muscoli, sviluppare determinate fasce di muscoli, allungarli o effettuare il potenziamento della massa muscolare. Il gravity pilates, inoltre, aiuta a perdere peso, accresce la coordinazione e favorisce una corretta postura. Ottime motivazioni per andare in palestra e provarlo, non trovi?

Ci sono dei rischi?

Non esistono rischi specifici nella pratica del gravity pilates. Come tutte le nuove attività, però, è consigliabile che all’inizio si venga seguiti da un istruttore certificato per comprendere il meccanismo del Gravity Training System ed essere certi che la postura che si assume durante gli esercizi sia corretta. Questo soprattutto se non sei abituato a praticare attività fisica e non conosci bene il tuo corpo. Ricorda: un esercizio fatto male può causare problemi fisici.

Una volta appresa la tecnica degli esercizi è possibile anche lavorare in autonomia.

Attenzione a non confondere il gravity pilates con l’antigravity pilates. Il graviti pilates e l’antigravity pilates sono due allenamenti diversi, sebbene entrambi sfruttino il peso del corpo. Il primo, come abbiamo visto, va ad aumentare forza di gravità mentre il secondo sfrutta l’assenza di gravità grazie alla sospensione in aria. Esso unisce esercizi del pilates, dello yoga e del fitness.

Dove è possibile praticare gravity pilates a Roma?

Il gravity pilates sembra non essere troppo diffuso a Roma, a favore di altre forme di pilates come l’antigravity e il Matwork. Se tu vuoi praticare il gravity pilates allora la soluzione adatta a te è Virgin Active, che fortunatamente ha numerose sedi in città.