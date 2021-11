Istituto tecnico Achille Mapelli: dove si trova, orari, contatti, segreteria e come iscriversi

Achille Mapelli (1840-1894) è stato un noto patriota, avvocato e politico italiano. Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, a diciannove anni abbandonò gli studi universitari per seguire Garibaldi e prese così parte alla ben nota Spedizione dei Mille. Il suo nume, infatti, risulta tra quelli dei partecipanti ed è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 12 novembre 1878. Dopo aver portato a termine l’impresa Mapelli tornò a Monza, si laureò e divenne avvocato. Dal 1866 è stato impegnato direttamente nella pubblica amministrazione locale prima come consigliere comunale e poi come presidente della Società di mutuo soccorso dei cappellai. E’ stato anche eletto deputato nel Parlamento Italiano come rappresentate del Collegio di Monza durante la XVIII legislatura del Regno d’Italia. La città di Monza gli ha intitolato una strada e l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri.

Istituto tecnico Achille Mapelli di Monza: orari, contatti e altre informazioni

La sede dell’istituto si trova in Via Parmenide, 18 a Monza.

Per ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno è possibile contattare la segreteria dell’Istituto tramite:

Telefono: 039 833353

Email: mbis06800p@istruzione.it

Gli uffici della segreteria ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Istituto Mapelli di Monza: la storia della scuola

L’istituto Mapelli ha conseguito l’autonomia con l’inizio dell’anno scolastico 1986-87 staccandosi dal “Mosè Bianchi”, storico istituto per ragionieri e geometri presente a Monza. All’inizio dell’anno scolastico 1991-92 la sede si è spostata in Via Parmenide. L’edificio, costruito seguendo il modello studiato per l’occasione dalla provincia di Milano e valido per tutte le scuole medie superiori in ottemperanza alla normativa relativa alla sicurezza e alle barriere architettoniche è stato ultimato negli anni successivi grazie alla sistemazione delle palestre e dell’area esterna comprensiva di parcheggi, zona verde e attrezzature sportive.

Nel corso del tempo l’istituto ha ampliato la propria offerta formativa, grazie all’avviamento di nuovi e interessanti di studio e grazie al legame con il territorio circostante. La sfida attuale è proprio quella di formare studenti e così persone più consapevoli che sappiano poi mettersi in gioco nei diversi campi professionali. La scuola, infatti, si propone di fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per poter essere preparati ad affrontare il mondo lavorativo o quello accademico.

Istituto Achille Mapelli: offerta formativa

Per quanto riguarda l’istruzione tecnica settore tecnologico, l’istituto Mapelli propone uno specifico indirizzo “costruzioni ambiente e territorio” (ex corso geometri). L’indirizzo si propone di fornire una formazione tecnico-scientifica e tecnologica agli studenti, così che possano acquisire competenze professionali grafico-progettuali relative a settori di rilievo e costruzioni.

Al termine del percorso di studi lo studente avrà acquisito competenze nel settore dei materiali, macchine dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per i rilievi e l’utilizzo dei mezzi informatici necessari per le rappresentazioni grafiche e il calcolo. Di conseguenza sapranno collaborare alla progettazione, valutazione e realizzazione di strutture edilizie e operare in autonomia nei casi di entità modestà o intervenire nella gestione, manutenzione ed esercizio di strutture edilizi nonché l’organizzazione di cantieri mobili relativi ai fabbricati, rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.